Italia-Gran Bretagna, Meloni: “Con il memorandum si apre una nuova fase di cooperazione”

ROMA. – Si apre una nuova fase nelle relazioni bilaterali con la Gran Bretagna, grazie al memorandum firmato con il primo ministro inglese Rishi Sunak. È quanto affermato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta nella sede dell’Ambasciata italiana a Londra insieme a James Cleverly, ministro degli Affari Esteri inglese, e a Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Le nostre nazioni sono tradizionalmente legate, da una convergenza di interessi e valori, una forte partnership economica e industriale, vicinanza culturale e una relazione tra la società civile – ha dichiarato la premier italiana – con il primo ministro Rishi Sunak abbiamo parlato di una nuova fase nella nostra cooperazione bilaterale, firmando un ‘memorandum of understanding’ che guiderà le nostre relazioni per i prossimi anni. C’è pieno accordo negli obiettivi comuni”.

Il ruolo del Made in Italy

Soddisfatto anche Cleverly, il quale ha dichiarato che “l’Indo-Pacifico e l’euro-atlantico sono due facce della stessa medaglia. Lavoreremo insieme all’Italia al G7 sulla ricostruzione dell’Ucraina, lavoreremo insieme nell’affrontare l’immigrazione illegale. Questo riflette l’ambizione del memorandum firmato oggi dai nostri primi ministri”.

L’incontro all’Ambasciata è stata anche l’occasione per riflettere sul ruolo del Made in Italy nei mercati internazionali. Secondo la Meloni, “l’agroalimentare italiano è di alta qualità, e il mio governo lo sta fortemente tutelando e promuovendo nei mercati internazionali. Il prodotto di qualità è nel valore dell’identificazione delle tradizioni, metodi e territori della nostra nazione. Tutti elementi che fanno dei prodotti Made in Italy un asset strategico della nostra economia e un elemento chiave del nostro know how”.

Dopo aver ricordato l’importante ruolo per le imprese italiane nella produzione di un’agroalimentare di qualità, il ministro Lollobrigida ha voluto ricordare l’imminente inizio del Giro d’Italia, sottolineando che “è una manifestazione che credo sia un’eccellenza dello sport e che racconta come l’Italia, da sud a nord, sia un Paese da visitare”.

