Nuoto: l’italo-venezuelano Colicchia vince il ‘Paso a Nado de los ríos Orinoco y Caroní’

CARACAS – La XXXI edizione del “Paso a Nado de los ríos Orinoco y Caroní” si è svolta nei giorni scorsi con la presenza di 402 nuotatori, tra cui l’italo-venezuelano Marco Antonio Colicchia (19 anni) che ha completato il percorso di 3,1 chilometri in un tempo di 35 minuti e otto secondi, piazzandosi al primo posto. I nuotatori che si cimentano in questa difficilissima prova iniziano il loro percorso nella localitá di ‘Las Barrancas de Fajardo’ (nello stato Monagas) fino ad arrivare a ‘San Félix’ (nello stato Bolívar).

“Questa volta il percorso é stato piú semplice, per modo di dire, mi sono sentito piú comodo grazie alle esperienze precedenti. Sono felice per aver concretato questa meta. E’ una esperienza da vivere almeno una volta nella vita” ha dichiarato Colicchia ai media locali.

Il nuotatore di origine siciliana, alla sua terza esperienza, si é lasciato alle spalle Andrés Eduardo García López (14 anni) che é giunto al traguardo con un crono di 36 minuti e 17. Questo ragazzo é un gioiellino del Centro Italiano Venezolano di Guayana. Il podio maschile l’ha completato Héctor Javier García (31 años) del club capitolino “CCS Multisport”.

Nella categoria femminile, la piú veloce é stata Yatnelis Ramos (23 anni) che ha fermato gli orologi sui 44 minuti e 15 secondi. Stando a quanto riferito da diversi media, la Ramos ha iniziato a nuotare quando aveva 10 anni tra i “Club Náutico”, “Club Portugués” nel Centro Ítalo Venezolano di Guayana.

“Ancora non ci posso credere! Mentre nuotavo mi sembrava di non arrivare mai e stavo per gettare la spugna, ma poi sono riuscita a superare il momento negativo. Grazie a Dio, ho continuato ed ho vinto la gara” ha dichiarato la sirena targata CIV di Guayana.

Yatnelis Ramos é stata accompagnata nel podio da Génesis Longart (16 anni) che é arrivata alla meta con un tempo di 44 minuti e 24 secondi.

Il podio del “Paso a Nado de los ríos Orinoco y Caroní” é stato completato da Talin Deirmenhia (14 anni) con un crono di 45 minuti e 22 secondi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)