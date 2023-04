Maduro exige los $3.200 millones para retornar a las negociaciones políticas

CARACAS – Nicolás Maduro, pidió este lunes desbloquear los 3.200 millones de dólares que se encuentran retenidos y depositarlos en el fondo de inversión social acordado con la oposición, como requisito para reactivar las negociaciones en la mesa de diálogo en México. La propuesta del régimen será llevada a la reunión de Bogotá, tras el condicionamiento y presión para regresar a las negociaciones políticas.

El argumento es que Estados Unidos tiene secuestrado el dinero venezolano y hay un plan social firmado en México, pero hay que destacar que el mismo debe ser invertido y manejado por un fondo de las Naciones Unidas, exclusivamente para educación, salud y otras áreas críticas.

No obstante Maduro insiste que “Una vez que depositen, vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino, no hay forma”.

El mandatario venezolano aseguró que la reunión de Petro “es una conferencia para el respeto de la soberanía de Venezuela y para buscar el levantamiento de todas las sanciones sin condicionamiento de ningún tipo”.

Expresó que no aceptarán menos y exigió el levantamiento de todas las sanciones para poder contar con libertad comercial, financiera y económica para poder recuperar todo lo que hay que recuperar y acabar con chantaje, la coacción y la agresión contra la economía venezolana.

Redacción Caracas