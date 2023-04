Atletica: alla venezuelana Yulimar Rojas il premio come miglior “Atleta Comunidad Iberoamericana”

CARACAS – La venezuelana Yulimar Rojas continua a mettere in bacheca trofei. La sportiva nata 27 anni fa a Caracas é stata premiata per la seconda volta in carriera con il riconoscimento “Premio Nacional del Deporte Trofeo Comunidad Iberoamericana”.

“Non mi aspettavo di vincere questo premio. Non mi avevano detto niente, é stata una sorpresa. Sono la prima donna che vince per due volte questo riconoscimento. Mi fa sentite orgogliosa del lavoro che stiamo svolgendo da diversi anni e sopratutto di essere qui con tante celebritá dello sport” ha dichiarato la Rojas ai media.

Il premio é stato consegnato dalla coppia reale Re Felipe VI e Letizia Ortiz. La vincitrice della medaglia d’oro e record olímpico (15,67 metri) a Tokyo 2020 aveva vinto il “Premio Nacional del Deporte Trofeo Comunidad Iberoamericana” nel 2018. Yulimar Rojas da diversi anni vive a Guadalajara, in Spagna e fa parte del gruppo allenato dal cubano Iván Pedroso.

“É un premio che mi motiva a proseguiré la mia preparazione, davanti ho diverse sfide interessanti. Una di queste é il Mondiale di Budapest. La kermesse iridata non mi fa dormire, l’appuntamento nella cittá ungherese é uno dei piú importanti dell’anno”.

Nel 2020, Yulimar Rojas é diventata la prima latinoamericana ad aggiudicarsi il premio come miglior atleta dell’anno della “International Amateur Athletic Federation” (attualmente World Athletics).

“Lavoriamo sodo, diamo sempre il massimo in ogni allenamento per vincere ogni gara. Voglio continuare a godermi al massimo ogni viaggio, ogni avventura e ogni anno lo affronto con la maggior serietá possibile. Spero che l’appuntamento di Budapest arrivi presto e possiamo riconquistare questo titolo per la settima volta consecutiva”.

La ceremonia di premiazione di Yulimar Rojas ha avuto come scenario il “Palacio El Pardo” di Madrid. Nello stesso evento sono stati premiati Jon Rahm (golf, il premio é stato ritirato da sua madre Ángela Rodríguez) ed Alexia Putellas (calcio).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)