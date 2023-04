Coppa Sudamericana: gare in trasferta per Estudiantes de Mérida e Puerto Cabello

CARACAS – La seconda giornata della fase a gironi della Coppa Sudamericana prenderá il via oggi e si estenderà fino a giovedì con 16 gare, due di queste vedranno impegnate formazioni della Liga Futve: Academia Puerto Cabello in casa del San Paolo ed Estudiantes de Mérida che andrá a far visita ai cileni del Palestino.

I “Porteños” per la prima volta nella loro storia affronteranno una gara ufficiale oltre i confini del Venezuela, e lo faranno nientemeno che contro un mostro sacro del Sudamerica come il San Paolo. La gara contro il “Tricolor Paulista” andrá in scena nello stadio Cícero Pompeu de Toledo, meglio noto come Morumbi: il fischio d’inizio é fissato per le 20:30 (ora di Caracas).

Questo sará il primo confronto ufficiale tra le due formazioni. Per il San Paolo sará l’ottava occasione in cui ospita una squadra del campionato venezuelano, con l’ago della bilancia che pende verso il “Tricolor del Morumbi” con 6 vittorie e un pareggio.

Nella Coppa Sudamericana, il San Paolo ha vinto le ultime sette partite disputate in casa, un record in questa competizione Conmebol. La sua ultima sconfitta interna risale all’edizione del 2018, quando fu battuto per 0-1 dagli argentini del Colón de Santa Fe.

Dal canto suo, il Puerto Cabello é alla ricerca della seconda vittoria esterna in questo torneo, l’unica é quella della prima fase dove ha battuto per 0-1 il Caracas.

L’altra squadra venezuelana in gara nella Coppa Sudamericana é l’Estudiantes de Mérida che affronterá nello stadio El Teniente della cittá di Rancagua il Palestino. Fischio d’inizio alle 20:00 (ora del Venezuela).

Questo sará il primo confronto ufficiale tra “Árabes” ed “Académicos” in competizioni Conmebol. Questa sará la terza volta nella storia che l’Estudiantes volerá in terra cilena, nei due precedenti sono arrivate altrettante sconfitte: 0-2 con il Deportes Temuco e 0-3 Coquimbo Unido.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)