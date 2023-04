Coppa Libertadores: Metropolitanos visita l’Internacional, Monagas sfiderà il Colo Colo a Santiago

CARACAS – Questa settimana si giocherà la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores é vedrà impegnate Metropolitanos e Monagas, entrambe giocheranno in trasferta: l’Internacional di Porto Alegre per i “Violetas” e Colo Colo per i “Guerreros del Guarapiche”.

I primi a scendere in campo saranno i ragazzi di José María Morr, oggi alle 18:00 nello stadio José Pinheiro Borba. Per Metropolitanos, questa sará la seconda trasferta in terra brasiliana, nel 2021 ha affrontato l’Athlético Paranaense: ko 1-0. Nella gara di ritorno a Caracas fu superato con lo stesso punteggio. In quell’edizione della Coppa Sudamericana, il “Furacão” portó a casa il trofeo.

Dal canto suo, l’Internacional ha pareggiato le sue ultime quattro gare disputate nella Coppa Libertadores.

Come dato statistico risalta che le squadre della Liga Futve in 10 occasioni hanno battuto le formazioni brasiliane nella Coppa Libertadores. Cinque di queste vittorie sono arrivate contro squadre della cittá di Porto Alegre: quattro contro l’Internacional e 1 contro il Gremio.

Il Monagas scenderá in campo, domani alle 20:00 (ora di Caracas), nella stadio Monumental di Santiago, tana del Colo Colo. Per i “Guerreros del Guarapiche” questa sará la seconda trasferta in terra cilena, il primo precedente risale all’edizione 2022 nella seconda fase della Coppa Libertadores quando affrontarono l’Everton: i cileni s’imposero 3-0.

Gli “orientales” cercheranno di sfatare il tabú delle squadre venezuelane contro il “Cacique” con un bilancio di 18 gare disputate ed altrettante sconfitte. Quello del Colo Colo é una sorta di primato, é l’unica squadra che ha disputato piú di 15 gare con squadre di uno stesso paese senza subire ko.

Il Monagas cercherá di estendere la sua scia positiva nella massima competizione continentale per club con un bilancio di una vittoria (1-0 con l’Everton nella fase 2 della Libertadores 2022) ed un pareggio (0-0 con il Boca Juniors a Maturín nella fase a gironi 2023).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)