Il centrosinistra riparte da Udine: De Toni è il nuovo sindaco

ROMA. – Il primo nuovo feudo del Partito democratico di Elly Schlein è Udine. Alberto Felice De Toni, candidato del centrosinistra e anche del Terzo Polo, supera al ballottaggio il sindaco uscente Pietro Fontanini, sostenuto dal centrodestra. De Toni, che dopo il primo turno aveva ottenuto anche l’endorsement del terzo candidato Ivano Marchiol e della sua coalizione composta da Movimento Cinque Stelle e altre due liste civiche, è stato eletto sindaco di Udine nel turno di ballottaggio con 18.576 voti pari al 52,85 per cento. Fontanini, ha ottenuto 16.573 voti pari al 47,15 per cento.

Per Elly Schlein, “Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica”.

Grande soddisfazione anche per Debora Serracchiani, ex presidente di Regione, che alla viglia del voto si era recata nella ‘sua’ Udine per chiudere la campagna elettorale e che parla di “una vittoria che aspettavamo e per cui abbiamo a lungo lavorato. Una grande squadra”.

Il successo elettorale del “nuovo Pd”

La vittoria assume un significato particolare non solo per il fatto di essere il primo successo elettorale del nuovo Pd, ma anche perché solamente poche settimane fa in Friuli-Venezia Giulia, alle regionali, si era registrato una sorta di plebiscito in favore del presidente uscente, il leghista Massimiliano Fedriga. Il quale ha già commentato l’esito delle comunali di Udine: “Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di Udine, auguro buon lavoro al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni che avrà l’onore di governare la città”.

Negli ultimi anni, del resto, praticamente tutti i comuni grandi, tranne Palmanova e Codroipo, erano regolarmente stati assegnati dai cittadini ad amministrazioni di centrodestra. De Toni, candidato civico, è professore ordinario di ingegneria economico-gestionale presso l’Università degli Studi di Udine, di cui è stato anche Rettore dal 2013 al 2019, ed è direttore scientifico di CUOA Business School e presidente del comitato ordinatore della Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa.

(Redazione/9colonne)