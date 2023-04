Padel: al via a Caracas il Iº torneo del Circuito Internazionale

CARACAS – Il padel è uno sport adatto davvero a tutti anche perché lo sforzo fisico richiesto non è eccessivo, ma nonostante questo permette, a chi lo pratica, di muoversi e di farlo in modo divertente per rimanere in forma, combattendo allo stesso tempo obesità e sedentarietà.

Da un tempo a questa parte, il padel ha avuto un vero boom in Venezuela, tanto che sono spuntati dappertutto campetti ed i diversi club hanno costruito spazi adatti per praticarlo dentro i loro recinti.

Lunedì, a Caracas, prenderá il via il “Iº Torneo Internazionale di Padel del Venezuela” in cui sará in palio la “Fabrice Pastor Cup 500 Caracas”. Questo torneo fa parte del “Circuito Internazionale A1 Padel” ed assegnerá punti per il ranking mondiale della “A1 Padel”. L’evento andrá in scena nel “Venplay Padel Club” del “Centro Comercial Parque Cerro Verde”.

In questa prima tappa in campo ci saranno 360 giocatori, 64 di categoria elite dove spiccano i nomi di campioni del calibro degli spagnoli Jacobo Blanco, Manolín Fernández, Miguel Morillo e Héctor Perona, giocatori che sono nel giro del World Padel Tour.

“La popolarità del padel nel paese ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi 2 anni” – ha spiegato in un comunicato stampa Daniel Da Silva, direttore generale del Circuito Padel Venezuela ed organizzatore del torneo, aggiungendo – “Uno degli obbiettivi in questa prima edizione del Torneo Internazionale Fabrice Pastor 500 in Venezuela é offrire ai nostri giocatori l’occasione di misurare le proprie abilitá con giocatori internazionali.

Quella che andrá in scena nel “Venplay Padel Club” sará la prima di tre tappe del circuito Centroamericano e dei Caraibi. Dopo Caracas, il tour si fermerá a Ciudad de Panamá e San José.

“In questo modo, in poco tempo potremmo avere una coppia venezuelana con 200 e 300 punti nel ranking mondiale della A1 Padel in solo due mesi, questo sarebbe una grandissimo risultato per un paese dove questo sport é in crescita”.

Nel comunicato stampa ci spiega che lo scorso 30 marzo Fabrice Pastor e il Circuito A1 Padel hanno firmato un’accordo sportivo con la Yankees Global Enterprise (proprietaria dei New York Yenkees) per portare questo sport in territorio statunitense.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)