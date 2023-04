En medio de críticas a la oposición, Maduro dejó ver que podría adelantar las presidenciales

CARACAS –Nicolás Maduro no descarta adelantar las elecciones presidenciales para este año, según comentó durante el discurso por la conmemoración de los 21 años del fallido golpe de Estado de 2002 contra la Revolución Bolivariana. Aprovechó para criticar la campaña que adelanta la oposición para las primarias del 22 de octubre y los tildó de hipócritas, ”pretenden lavarse la cara, disfrazarse de demócratas para presentarse en las elecciones presidenciales próximas (…)”.

Asimismo, el mandatario rechazó las amenazas del Gobierno de Estados Unidos que buscan presionarlo con el aumento de nuevas sanciones, en caso de que el diálogo de México no prospere y las partes no vuelvan a la mesa. “Yo le digo al vocero gringo: vocero gringo, lárgate bien al carajo”, alardeó en el acto frente a sus seguidores, y reiteró que no acepta chantajes de EEUU.

“No saben con quién se están metiendo. Es un pueblo, el venezolano, que ya hemos dado en estos 21 años bastantes demostraciones de valentía, de patriotismo, de antiimperialismo, de dignidad (…) no ha nacido el vocero imperialista que intimide a los venezolanos en la lucha por nuestra tierra”.

Redacción Caracas