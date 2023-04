Coppe: Juventus e Fiorentina vittoriose. Roma, la serata delle beffe

MADRID. – Serata in agrodolce per le squadre italiane impegnate ieri in Europa: Juventus e Fiorentina vittoriose nelle gare contro Sporting Lisbona e Lech Poznań, Roma sconfitta a Rotterdam dal Feyenoord. I quarti di finale di andata di Europa League e Conference League hanno dunque prodotto tante emozioni.

Juve, avanti con Gatti

A cominciare dalla sfida dello Stadium, dove la Juve ha regolato con il minimo scarto i portoghesi dello Sporting, che si sono confermati squadra ostica e complicata da superare. La rete decisiva l’ha realizzata un difensore, Federico Gatti, che ha sbloccato la situazione a meno di venti minuti dalla fine, sugli sviluppi di una rocambolesca mischia nell’area lusitana.

Prima dell’intervallo, malore per Szczesny (per fortuna solo un grande spavento), al suo posto è entrato Perin, protagonista di una doppia parata davvero sensazionale, che ha tolto agli uomini di Ruben Amorim la gioia del gol. Il ritorno dei quarti di Europa League tra Sporting e Juventus si giocherà giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21:00 in quel di Lisbona. Dopo l’andata a Torino, dunque, si deciderà tutto in trasferta per la formazione bianconera guidata da Max Allegri.

Roma, serata horror

Sempre in Europa League, sfortuna e demeriti hanno invece impedito alla Roma di ottenere un buon risultato al De Kuip di Rotterdam. E’ stata per i giallorossi allenati da Mourinho, la serata delle beffe: il capitano Lorenzo Pellegrini, al tramonto del primo tempo, spediva sul palo un rigore concesso per un fallo di mano di Wieffer in piena area olandese.

In precedenza, Dybala era stato costretto a chiamare il cambio per un problema agli adduttori (il calciatore rischia uno stop che, con molta probabilità, non gli permetterà di giocare il match di ritorno). Ma la serata shock della Roma proseguiva anche nella ripresa, quando Wieffer al 53’, con un tiro improvviso dalla distanza, portava in vantaggio i padroni di casa, con i giallorossi che coglievano anche una traversa.

Sul finire, altro infortunio in casa Roma: stavolta toccava ad Abraham, che si lussava la spalla ed era costretto ad uscire. Anche lui non ci sarà nella partita di ritorno all’Olimpico, in programma il prossimo 20 aprile. Ai capitolini servirà una grande rimonta. Da realizzare in situazioni di formazione per giunta molto complicate.

Viola inarrestabili

Approfittando, in parte, della qualità generale non certo eccelsa della competizione, la Fiorentina vola come un razzo in Conference League. I viola, con l’1-4 di ieri in terra polacca contro il Lech Poznań, hanno in pratica già ipotecato l’approdo alle semifinali.

Che sarebbe stata una serata show per i toscani lo si era capito fin dai primissimi minuti, quando il solito Cabral timbrava con puntualità il cartellino del gol. Poi solo un piccolo spavento per il pari di Velde, prima della cavalcata trionfale della Fiorentina, che regalava agli uomini di Vincenzo Italiano altre tre reti (Nico Gonzalez, Bonaventura ed Ikonè). Fra una settimana al Franchi, sarà solo una formalità.

(Redazione/9colonne)