Il Tar sospende l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4

ROMA. – Il Tar di Trento ha sospeso l’esecuzione dell’orsa Jj4, accogliendo le motivazioni del ricorso della Lega Antivivisezione, depositato nei giorni scorsi per impedire l’abbattimento dell’orsa. L’esemplare femmina di 17 anni è stato individuato come la responsabile dell’aggressione mortale ad Andrea Papi, lo scorso 5 aprile, sorpreso mentre faceva jogging nei boschi di Caldes.

La Lav parla di “vittoria per chi crede nelle posizioni dell’Associazione, sempre dalla parte dell’orso. Il nostro Ufficio Legale ha lavorato alacremente per evitare un’azione che appariva più come un gesto di vendetta nei confronti dell’orso che un’efficace ricerca della sicurezza di tutti in una convivenza pacifica e informata”.

Fugatti: “Dal 2020 ci impediscono l’abbattimento dell’orsa”

“Un travagliato iter della giustizia amministrativa ha impedito la rimozione dell’orsa JJ4 nel 2020, quando l’animale aveva aggredito due persone sul monte Peller”, aveva spiegato ieri il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, affiancato dall’assessore alle foreste Giulia Zanotelli.

“E’ con un sentimento di commozione e rabbia che prendiamo atto di quanto è accaduto” ha detto Fugatti, rivolgendo un pensiero alla famiglia della vittima e all’intera comunità della Val di Sole che sta vivendo il grave lutto: “Un grazie va agli amministratori per la compattezza, la responsabilità e la serietà dimostrate in questi giorni. La presenza di tanti sindaci di tutto il Trentino al funerale ha rappresentato una testimonianza di unità rispetto alla tragedia che ha toccato l’intero territorio”.

Il presidente ha voluto inoltre ringraziare il personale forestale in campo in questi giorni – e nel corso degli anni – nelle attività di gestione e monitoraggio. “La loro serietà non può essere messa in discussione dai commentatori da talk show, che non conoscono la realtà trentina e la sua complessità” ha detto Fugatti.

