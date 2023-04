Gobernador de Florida promulgó ley que prohíbe el aborto luego de 6 semanas

TALLAHASSEE — El gobernador de Florida Ron DeSantis firmó este jueves la ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, aprobada por la legislatura regional dominada por los conservadores. La ley que rebaja de 15 a seis semanas el plazo para abortar en el estado, fue respaldada con 70 votos a favor y 40 en contra, en una audiencia maratónica en la Cámara de Representantes estatal el mismo jueves. El proyecto legal, contra el que los demócratas presentaron numerosas enmiendas que fueron rechazadas, había sido aprobada por el Senado de Florida el pasado 3 de abril.

“Estamos orgullosos de apoyar la vida y la familia en el estado de Florida”, dijo DeSantis.

Horas antes de la promulgación de la ley, la Casa Blanca aseguró que la reducción del plazo a seis semanas “va en contra de las libertades fundamentales y no está en consonancia con las opiniones de la gran mayoría” de los estadounidenses, según un comunicado de su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre.

“Esta prohibición impediría a cuatro millones de mujeres de Florida en edad reproductiva acceder a los servicios de aborto después de las seis semanas, antes incluso de que muchas mujeres sepan que están embarazadas”, añadió.

Con la nueva legislación, las mujeres no podrán abortar en Florida salvo que el feto no sea viable, que el embarazo ponga en peligro a la madre, o que sea fruto de una violación o un incesto y no supere las 15 semanas.

El texto no entrará en vigor hasta que el Tribunal Supremo de Florida se pronuncie sobre un recurso presentado por varias asociaciones contra el límite de 15 semanas, bajo el argumento de que esa ley vulnera una cláusula de privacidad estatal.