Libro e web doc raccontano gli “Italiani delle Americhe”

ROMA. – Ripercorrere l’incredibile storia di oltre 14 milioni di Italiani che a cavallo tra Ottocento e Novecento migrarono nelle Americhe. È l’obiettivo del libro e web documentary “Italiani delle Americhe”, presentato oggi alla Farnesina alla presenza del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, del direttore generale per gli Italiani all’Estero del Maeci, Luigi Maria Vignali, e degli autori, Riccardo Venturi e Lorenzo Colantoni.

Il progetto – sponsorizzato dal ministero degli Esteri, prodotto da Akronos e realizzato in collaborazione con National Geographic Italia – è la quinta tappa di una serie dedicata alla storia dell’emigrazione italiana nel mondo dopo “Italiani del Regno Unito”, “Italiani del Belgio”, “Italiani di Germania ” e “Italiani dell’Europa dell’Est” e racconta le comunità italiane, passate e presenti, in cinque Paesi dal Nord al Sud America: Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina e Cile.

“Un tassello geografico e socioculturale indispensabile per raccontare la storia della nostra emigrazione. Un progetto che racconta la collettività ma anche le storie personali, arricchito da video e fotografie”, ha spiegato Vignali.

I sogni degli italiani all’estero

“Italiani delle Americhe” illustra oggetti, volti e parole, con un filo conduttore: i sogni degli italiani all’estero. Una ricerca che approfondisce inoltre il rapporto tra la nuova mobilità e la comunità storica dei nostri emigranti, la più grande del mondo. Colantoni ha sottolineato la “lungimiranza del Maeci che non solo ha sostenuto il progetto ma ha creduto in una visione e una narrazione diversa degli italiani all’estero”.

Il libro e il web documentary ha l’obiettivo di fare un “confronto tra passato e presente” chiedendosi “qual è l’anima dell’identità italiana, perché i giovani italiani arrivano ancora in America e quali legami hanno con le comunità storiche”, prosegue Colantoni raccontando le domande che hanno accompagnato questo viaggio: “cos’è il mito del ritorno per gli italiani emigrati? Come ci si interfaccia con le differenze culturali? Qual è la relazione tra i grandi movimenti migratori del passato e del presente?”.

(Redazione/9colonne)