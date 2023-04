Taiwan, rilevati 26 jet e 9 navi da guerra cinesi. Tsai Ing-wen: “Irresponsabili”

MADRID. – Alle 11 ora locale, le 5 in Italia, il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato intorno all’isola un totale di 26 jet militari e nove navi da guerra cinesi, alla fine della tre giorni di esercitazioni che l’esercito cinese ha organizzato col palese intento di intimidire Taiwan e lanciare l’ennesimo messaggio all’occidente e, in primo luogo, agli Stati Uniti in risposta all’incontro della presidente della Repubblica di Taiwan, Tsai Ing-wen, con il presidente della Camera degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, incontro avvenuto a Los Angeles la scorsa settimana.

Sempre più caldo, quindi, il fronte dell’indo-pacifico che insieme a quello ucraino dissemina incertezze e instabilità sulla strada dell’ordine mondiale. Sui social, Tsai Ing-wen censura così le scelte di Pechino: “Come presidente rappresento il mio paese nel mondo” e ciò risponde a “un’aspettativa comune del popolo taiwanese. Tuttavia, la Cina lo sta usando come pretesto per lanciare esercitazioni militari e causare instabilità a Taiwan e nella regione: non è l’atteggiamento responsabile di una potenza regionale”.

“In questo momento – aggiunge la presidente – militari e popolo sono uniti, non lasciandosi ingannare da false informazioni, e la protezione della democratica Taiwan è la priorità assoluta. Anche se le esercitazioni militari cinesi sono giunte al termine, l’esercito nazionale e la squadra di sicurezza nazionale continueranno a mantenere le loro posizioni e a difendere il paese: siatene certi, e vi prego ancora una volta tifate per l’esercito nazionale che sta in prima linea e protegge la nostra patria”. Preoccupazioni vengono espresse anche da Tokyo: di “addestramento intimidatorio” e “atteggiamento intransigente” parla il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada.