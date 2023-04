Irlanda del Nord, Papa Francesco ricorda l’Accordo del Venerdì Santo

MADRID. – Un Lunedì dell’Angelo dedicato al tema della pace: è quello dedicato da Papa Francesco dopo il “Regina Coeli” pronunciato alle 12 in piazza San Pietro. Bergoglio ha iniziato ricordando il 25esimo anniversario del celebre Accordo del Venerdì Santo in Irlanda del Nord, dopo i quasi tre decenni di conflitto fra unionisti e repubblicani:

“Prego il Dio della pace che quanto ottenuto in quel passaggio storico si possa consolidare a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell’isola d’Irlanda”. Dal passato, al presente, con papa Francesco che ha invitato tutti i fedeli presenti e i credenti a pregare perché si possa arrivare alla pace nel conflitto russo-ucraino: “Perseveriamo nell’invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina”.

Ma il papa, recentemente ricoverato per le sue condizioni di salute, ha voluto ricordare anche tutti coloro che gli hanno rivolto un pensiero o una preghiera: “Ringrazio quanti, in questi giorni, mi hanno fatto pervenire espressioni di augurio. Sono riconoscente soprattutto per le preghiere”. Il pontefice ha quindi concluso con la consueta richiesta, mai attuale come in questo periodo: “Per favore, non dimenticatevi di pregare per me”.

