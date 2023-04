Ucraina, Peskov: Francia coinvolta nel conflitto, non può mediare

MADRID. – La Francia non può ora rivendicare il ruolo di mediatore nella risoluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha affermato questa mattina l’addetto stampa del Cremlino Dmitry Peskov. “Parigi si schiera effettivamente dalla parte di uno dei partecipanti al conflitto. Parigi, inoltre, è coinvolta sia indirettamente che direttamente in questo conflitto dalla parte dell’Ucraina. Pertanto, è ancora difficile immaginare eventuali sforzi di mediazione in questa direzione” ha detto Peskov.

Inoltre, fa sapere Peskov, finora nessuno ha avanzato l’iniziativa per una tregua pasquale con l’Ucraina, confutando quindi l’ipotesi fatta dall’Isw, l’Istituto per lo studio della guerra con sede a Washington, secondo il quale Mosca avrebbe invece intenzione di proporre una tregua per il periodo della Pasqua ortodossa, così da “tirare il fiato”. In ogni caso, Peskov ha sottolineato che “la Settimana Santa è appena iniziata”, aggiungendo che “non dimentichiamo che Mosca stessa ha già presentato iniziative simili, ma ha affrontato la riluttanza del regime di Kiev ad aderire a tali proposte”.

(Redazione/9colonne)