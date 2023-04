Aldo di Biagio nuovo presidente della Camera di Commercio Italo-Croata (audio notizia)

Durante l’assemblea tenutasi recentemente a Zagabria, alla presenza dell’ambasciatore Pierfrancesco Sacco, il senatore Aldo di Biagio è stato eletto Presidente della Camera di Commercio Italo-Croata per il prossimo triennio, mentre la carica di Vice Presidente è stata affidata ad Alessandro Masotti e Dario Massimo Grassani.

“L’attuale scenario politico-economico è portatore di progetti e di sfide per le nostre aziende – sottolinea il nuovo Presidente Di Biagio – pertanto la Camera di Commercio deve essere in grado di fornire strumenti, riferimenti e supporti per il tessuto economico-imprenditoriale puntando sulla sinergia e cooperazione al fianco delle istituzioni italiane e croate in una prospettiva di crescita e valorizzazione degli attori economici di entrambi i Paesi”.

L’elezione del sen. Aldo di Biagio alla presidenza della Camera di Commercio Italo-Croata è stata accolta con grande entusiasmo dalle imprese italiane e croate, che hanno espresso la loro fiducia nel nuovo presidente e auspicato una maggiore collaborazione economica tra i due Paesi.

Redazione Madrid