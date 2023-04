Coppa Libertadores: Metropolitanos ospita il Nacional, Monagas sfiderà il Boca Juniors

CARACAS – Per gli amanti delle cosiddette “Noche de Copas” l’attesa é finita! Oggi, con l’inizio della fase a gironi della Coppa Libertadores, 32 squadre in rappresentanza dei 10 paesi della zona Conmebol inizieranno il loro percorso verso la Gloria Eterna. A difendere l’onore della Liga Futve ci penseranno Metropolitanos e Monagas.

Per i Violetas, la gara che va in scena stasera alle 22:00 (ora di Caracas) sul manto erboso dello stadio Olímpico segna l’esordio in Coppa Libertadores. I ragazzi di José María Morr in questa prima volta nella fase a gironi affronteranno il Nacional di Montevideo.

Metropolitanos cercherá di ripetere l’impresa di squadre come Deportivo Anzoátegui e Deportivo La Guaira che hanno bagnato l’esordio in Libertadores con una vittoria: 2-0 contro il Deportivo Cuenca per il DANZ nel 2009 e 1-0 contro il Cusco per i “Naranjas” nel 2019.

I campioni in carica della Liga Futve nell’ultimo turno di campionato hanno battuto per 2-1 il Rayo Zuliano.

Dal canto suo, per il Nacional sarà la 50esima partecipazione nella Coppa Libertadores. Per il Decano é la 27esima partecipazione consecutiva, un vero e proprio primato nel massimo torneo per club del Sudamerica.

Nell’ultimo turno di campionato, il Nacional ha perso (2-0) il “Clásico” con il Peñarol.

Tra Metropolitanos e Nacional non ci sono precedenti in competizioni targate Conmebol. L’unico precedente dei “Violetas” con formazioni del campionato charrúa risale al 2022, quando affrontarono nella fase a gironi della Coppa Sudamericana il Montevideo Wanderers: un pareggio (1-1 a Montevideo) e una sconfitta (0-1 all’Olímpico).

Dal canto suo, il Nacional in passato ha affrontato altre squadre del campionato venezuelano: Atlético San Cristóbal, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Galicia de Aragua, Unión Atlético Maracaibo, Valencia, Zamora e Zulia.

L’altra squadra della Liga Futve, il Monagas, affronterà giovedí (alle 20:00) il Boca Juniors nello stadio Monumental di Maturín.

I “Guerreros del Guarapiche” disputeranno per la terza volta nella loro storia la fase a gironi della Coppa Libertadores. Mentre per i “Xenieneses” é la 32esima presenza nella massima competizione per club.

Nell’ultimo turno di campionato gli “Orientales” sono stati battuti per 3-0 dal Carabobo, mentre i “gialloblú” hanno superato per 0-3 il Barracas Central. Quello di giovedí sará il primo precedente assoluto tra Monagas e Boca Juniors.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)