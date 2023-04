Trump se declara “no culpable” de 34 cargos por caso de actriz porno

NUEVA YORK – El ex presidente Donald Trump, se declaró hoy no culpable de 34 cargos de falsificación de documentos relacionados con el pago por el silencio de una ex actriz pornográfica, convirtiéndose en el primer exmandatario de Estados Unidos en enfrentar cargos penales.

Trump, de 76 años, se presentó ante una corte de Manhattan, Nueva York, donde el juez Juan Merchan le leyó los cargos que se le imputan por falsificación de registros comerciales que constituyen una “conspiración ilegal” para mantener información al margen de la opinión pública y ocultar su relación con la actriz Stormy Daniels.

Tras saludar con semblante serio a sus seguidores en la entrada, el exmandatario entró al tribunal donde fue fichado con la toma de huellas dactilares y la clásica fotografía de frente y de perfil de los detenidos. Luego pasó a la sala al piso decimoquinto, en el que le fueron leídos los cargos en su contra y que el ex mandatario rechazó.

Antes de comparecer ante el juez Juan Merchán, Trump escribió en su red social Truth Social, calificando la situación de “surrealista”: “Me dirijo al tribunal. Parece tan surrealista. Wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en América”.

Trump está señalado de pagar 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.

Daniels afirma que aceptó esa cantidad de dinero del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, a cambio de su silencio, y el magnate le reembolsó la suma fraccionada presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.

El expresidente siempre ha negado haber tenido tal encuentro con Daniels desde que surgieron las acusaciones públicas en 2018 y ha asegurado que la investigación es una “caza de brujas” política en su contra por parte de un “sistema de justicia corrupto, depravado y armado”.

Tras la audiencia, Trump abandonó el tribunal donde partidarios y opositores se manifestaron a las afueras, sin que hubiera confrontaciones físicas.

Al salir, subió en un vehículo oscuro de los servicios secretos y se encaminó hacia el aeropuerto de La Guardia, desde donde estaba previsto volar hacia Florida.