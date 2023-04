Fedriga stravince in Friuli Venezia-Giulia: “Uno sprone per continuare il nostro programma”

ROMA. – Massimiliano Fedriga sarà ancora per cinque anni il presidente del Friuli Venezia-Giulia. Il governatore uscente, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, ha stravinto la tornata elettorale conquistando 314.826 voti, pari al 64,24 per cento dei voti validi, addirittura più del doppio rispetto a quello del suo sfidante principale, Massimo Moretuzzo, sostenuto da centrosinistra e M5S, che si ferma al 28,7. Alessandro Maran, del Terzo Polo, si ferma al 2,7%, superato anche dalla Destra civica di Giorgia Tripoli, 4,7%.

“Ringrazio gli elettori del Friuli-Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini” le prime parole da presidente rieletto di Fedriga:

“Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente – ha detto ancora Fedriga – rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma”.

Infine, Fedriga ha inteso rivolgere un ringraziamento agli altri candidati per la lealtà del confronto elettorale. I risultati attribuiscono poi a Massimo Moretuzzo, appoggiato da Slovenska Skupnost, Movimento Cinque stelle, Partito Democratico, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra Fvg, Alleanza Verdi Sinistra 139.018 voti, pari al 28,37 per cento.

Giorgia Tripoli, sostenuta da Insieme Liberi ha totalizzato 22.839 voti (4,66 per cento) mentre Alessandro Maran, di Azione, Italia viva e +Europa ha ottenuto 13.374 voti (pari al 2,73 per cento). Il totale dei voti validi, su un totale di 502.075 votanti, è di 490.057; 3.804 le schede bianche, 8.179 le schede nulle, 35 i voti contestati o non assegnati.

Meloni: “Una vittoria che premia il buongoverno del centrodestra”

Fedriga ha ottenuto un ottimo risultato anche solamente con la propria lista, che con oltre il 17% dei voti è protagonista di un tirato testa a testa con Fratelli d’Italia e con la Lega, che dovrebbe chiudere sopra il 18%. “Il lavoro di squadra paga sempre. Avanti tutta!” è il laconico commento sui social di Matteo Salvini, mentre sempre dalla Lega il ministro Roberto Calderoli sottolinea che “il risultato di oggi conferma che il centrodestra gode di ottima salute”.

Anche secondo la premier Giorgia Meloni Fedriga “ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”. L’affluenza finale alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia è stata del 45,3%, in calo rispetto alle regionali del 2018 (49,7) e a quelle del 2013 (50,5%). Alle ultime politiche in regione aveva il 66,2% degli aventi diritto.

