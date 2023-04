Sciopero in vista per i medici degli ospedali di Madrid

MADRID — Ancora proteste in vista. I medici degli ospedali madrileni hanno in programma una giornata di sciopero prevista per mercoledì 19 aprile, una nuova giornata di rivendicazione dopo mesi di forte conflitto professionale tra parte del settore sanitario e il governo regionale della popolare Isabel Díaz Ayuso. Stando alla stampa locale, le più recenti conversazioni tra rappresentanti sindacali dei dottori, che reclamano migliori condizioni di lavoro, e le autorità competenti non hanno permesso di scongiurare che lo sciopero abbia luogo.

Circa un paio di settimane fa, i sindacati Amyts e Afem avevano deciso di annullare una giornata di sciopero prevista per il 22 marzo, dopo il raggiungimento di un’intesa con il governo Ayuso che riguardava principalmente aspetti come la revisione di condizioni salariali e degli orari dei medici. In quel momento, il punto di incontro raggiunto tra le due parti contemplava nuove riunioni per elaborare più in dettaglio gli accordi stabiliti.

Tale apparente svolta è arrivata poco dopo l’interruzione dello sciopero dei medici di base prolungatosi per circa quattro mesi nella regione della capitale, un periodo contraddistinto anche da molteplici manifestazioni di protesta per le condizioni dei servizi sanitari essenziali.

Ora, dopo una riunione avvenuta venerdì scorso, Amyts e Afem si dicono insoddisfatti delle posizioni del governo Ayuso, e hanno quindi deciso di chiamare allo sciopero. In particolare, viene segnalato come motivo di scontro un mancato accordo sulla rivendicazione dei sindacati di riportare a 35 ore il numero base ore settimanali dei medici, richiesta di lunga data del settore a cui, al momento, l’amministrazione regionale non sembra disposta a venire incontro.

Lo stesso 19 aprile è anche prevista la prima di tre giornate di sciopero (insieme all’8 e al 26 maggio) convocate da diversi sindacati del settore sanitario per protestare contro la gestione della sanità pubblica da parte di Ayuso e la sua squadra.

Redazione Madrid