Under 17: sconfitta contro l’Argentina della Vinotinto nel Sudamericano

CARACAS. – Inizia in salita il percorso della Vinotinto Under 17 nel Campionato Sudamericano: i ragazzi allenati da Ricardo Valiño sono stati battuti per 4 – 2 dall’Argentina.

L’undici di partenza del Venezuela nella gara d’esordio é stato il seguente: Jesús Lara; Juberth Bermúdez, Rai Hidalgo, Ángel Borgo, Santiago José Silva; Giovanny Sequera, Miguel Vegas, David Enmanuel Martínez; Juan Arango Tortolero, Junior Colina e Lucciano Reinoso. L’italo-venezuelano Alejandro Gabriel Cichero é entato al 64esimo al posto di Colina.

L’ago della bilancia si é spostato dalla parte dell’Argentina dopo alcuni errori della difesa della nazionale venezuelana. L’albiceleste si é portata sul 2 – 0 grazie alle reti di Claudio Echeverri (14’) e Santiago López (21’). Ma il Venezuela non si é tirato indietro e grazie all’ottima prestazione di David Enmanuel Martínez é riuscito a pareggiate i conti.

Al 31esimo, Martínez ha accorciato le distanze su calcio di rigore, cinque minuti dopo ha fornito l’assist vincente a Junior Colina. Nei minuti di recupero, nel 45+1’, un errore della difesa venezuelana ha consentito ad Agustín Ruberto di segnare 3-2.

Nella ripresa, l’Argentina é partita con il piede sull’acceleratore ed ha trovato il 4-2 al 63esimo grazie a Ruberto.

L’allenatore della Vinotinto, Ricardo Valiño, ha cercato di mescolare le carte inserendo calciatori come Enmanuel Meléndez (al 56’, al posto di Giovanny Sequera), l’italo-venezuelano Cichero (64’ al posto di Junior Colina), Leenhan Romero (64’ al posto di Lucciano Reinoso), Maiken González (al 79’, al posto di David Martínez) e José Correa (al 79’, al posto di Rai Hidalgo). Ma, a parte alcune occasione sprecate, il risultato non cambia.

Il Venezuela tornerà in campo domani, alle 17:30 (ora di Caracas), quando affronterà sul campo dello stadio George Capwell il Paraguay.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)