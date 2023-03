Centro Italiano Venezolano di Caracas: aprile un mese nel segno del nuoto

CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas si é sempre caratterizzato per tutta una serie di attività sportive si svolgono tra le sue mura. Il mese d’aprile 2023, non sarà l’eccezione! Il sodalizio di Prados del Este ospiterà tre eventi nel segno del nuoto.

S’inizia il 1º aprile con “Celebramos el día del agua nadando” che prevede un mix tra ecologia e sport. Negli ultimi anni è cresciuta a livello esponenziale l’attenzione sul tema della sostenibilità ambientale, argomento che non solo ha risvolti sull’ambiente, ma anche sulla qualità della vita della popolazione.

Anche lo sport ha un ruolo centrale in tal senso. In questa ottica, infatti, sono sempre più gli atleti e gli esperti che sensibilizzano sul tema ambientale promuovendo tramite lo sport l’ecologia, con una serie di attività che hanno impatto zero sull’ambiente. Attività green che, il più delle volte, sono anche le più economiche.

L’attività del primo aprile si svolgerà tra le 8 e le 10 del mattino e sarà destinata ai giovani nuotatori con un’età compresa tra i 4 ed i 15 anni.

La festa per gli amanti del nuoto continuerà tra il 14 e 16 aprile con il “Regional Zona Centro Masificación” che per la prima volta nella storia si disputerà nelle vasche del sodalizio italico. Qui saranno impegnati nuotatori delle regioni Aragua, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Guárico, La Guaira e Miranda.

Infine, dal 26 al 28 marzo, il Centro Italiano Venezolano di Caracas organizzerà la tradizionale Coppa Shamu. Qui i giovani nuotatori (età tra i 4 e 15 anni) dei diversi club della capitale venezuelana dimostreranno il proprio talento nei diversi stili: farfalla, rana, dorso, libero e staffetta. Per gli amanti del nuoto ci sarà da divertirsi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)