Famiglia, a Roma l’esperienza nazionale dei comuni trentini

ROMA. – Da 17 anni il Trentino è terra “amica della famiglia” con politiche attive a sostegno della natalità, del benessere familiare e dei giovani. In Trentino e oltre il 90% della popolazione vive in comuni certificati “family”. Nel 2017 il marchio viene esportato in Italia e nasce il Network nazionale dei Comuni amici della famiglia, raggiungendo il risultato di 125 comuni italiani certificati “family” distribuiti in 11 regioni. Un risultato importante che il 29 marzo è stato celebrato a Roma nel convegno “Comuni amici della famiglia” alla Pontificia Università della Santa Croce.

Presente per l’occasione il ministro della famiglia, Natalità e Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, che ha dichiarato che “il Governo è convinto che la famiglia debba essere al centro di tutto, di ogni provvedimento”, aggiungendo che proprio il modello Trento, che valorizza il ruolo dei Comuni e delle reti territoriali, è un modello da seguire in altri ambiti.

Dopo aver lanciato l’allarme sullo spopolamento dei piccoli comuni, che ha ripercussioni sul welfare e sulla tutela ambientale, la ministra ha affermato che “per tornare alla centralità della famiglia con figli, per recuperare il calo di natalità, dobbiamo recuperare il prestigio del materno”.

Per il servizio video sull'evento:

La testimonianza dei comuni

“Se cresce la famiglia, cresce il territorio, il welfare, la coesione sociale e l’economia – ha dichiarato in apertura il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – Questo è uno dei principi cardini che dalle origini accompagna le politiche di benessere familiari, nate in Trentino nel 2011, e diffusesi in pochi anni su tutto il territorio nazionale grazie alla costituzione nel 2017 del Network nazionale dei Comuni amici della famiglia”.

Il congresso, nella sua seconda sessione, ha dato la parola ai comuni che, per primi, in ciascuna delle 11 regioni italiane coinvolte, hanno creduto nel valore dei percorsi a sostegno delle famiglie e hanno ottenuto la certificazione di “Comune amico della famiglia”. Le undici testimonianze arrivano dalle undici regioni aderenti al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto.

