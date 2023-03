Buccino Grimaldi nuovo Ambasciatore d’Italia in Spagna

MADRID – Sarà Giuseppe Maria Buccino Grimaldi il nuovo Ambasciatore in Spagna. Stando a indiscrezioni riprese dai mass media, l’incarico sarebbe stato confermato in Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Buccino Grimaldi è attualmente Ambasciatore d’Italia in Libia. E dovrebbe viaggiare in Spagna non prima di uno o due mesi, il tempo necessario per espletare l’iter burocratico-diplomatico. Nel frattempo, il ministro Consigliere Benedetto Giuntini continuerà a capo della sede diplomatica a Madrid.

L’ingresso in carriera diplomatica dell’Ambasciatore Buccino Grimaldi, nato a Napoli nel 1961, risale al febbraio del 1988. Nel 1991, a Bruxelles, presso la Rappresentanza Permanente d’Italia, segue le relazioni con i paesi dell’Europa Centrale e Orientale e con i Paesi dell’ex Unione Sovietica. Quindi, presiede, durante il Semestre di Presidenza italiana, il Gruppo di lavoro “Asia”. Poi, negli ultimi anni di permanenza a Bruxelles, le questioni istituzionali e la conclusione della Conferenza Intergovernativa di Amsterdam. Nel 1999 rientra al Ministero degli Affari esteri, presso il Coordinamento Unione Europea della Direzione Generale degli Affari Economici. Nel 2004 è nominato Ambasciatore a Doha (Qatar); nel 2008 è all’ufficio diplomatico presso la Presidenza della Repubblica e dal giugno 2009 è Consigliere Diplomatico Aggiunto del Presidente. Da febbraio del 2019 è Ambasciatore a Tripoli, in Libia.

Buccino Grimaldi ha pubblicato numerosi articoli su temi inerenti all’integrazione europea e alle tematiche istituzionali. È stato anche “visiting professor” in molte università italiane su materie attinenti alle istituzioni europee.

