Guerra Ucraina: Zelensky invita Xi, ma Pechino non si sbilancia

MADRID. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo cinese, Xi Jimping, a visitare l’Ucraina. “Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ho avuto contatti con lui prima della guerra ma durante tutto quest’anno, non ne ho avuti”, ha detto Zelensky.

La Cina il mese scorso ha presentato un piano in dodici punti per una “risoluzione politica della crisi ucraina”. Il presidente cinese ha discusso del conflitto con il suo “caro amico” Vladimir Putin durante una visita di stato a Mosca la scorsa settimana. I colloqui non hanno portato al momento alcun progresso sulla via della pace. Pechino propone in particolare un cessate il fuoco.

Alla domanda se Xi avrebbe accettato l’invito di Zelensky, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha detto ai giornalisti di non avere informazioni al riguardo, aggiungendo che Pechino mantiene “la comunicazione con tutte le parti interessate, compresa l’Ucraina”.

Da parte sua, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, si è limitato ad affermare che Mosca apprezza “la posizione equilibrata della Repubblica Popolare, e crediamo che il leader cinese sappia valutare l’opportunità di determinati contatti, e non abbiamo il diritto di dare alcun consiglio al riguardo”.



