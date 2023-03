Critiche a Feijóo per un atto del PP con una predicatrice evangelista

MADRID — Un atto di partito destinato a far discutere. Ha suscitato polemiche un evento del Partito Popolare tenutosi a Madrid sabato scorso e rivolto in particolare a membri comunità ispanica residente in Spagna. Il momento più controverso è stato il discorso pronunciato dalla predicatrice evangelista Yadira Maestre, descritta da diversi media come sostenitrice di posizioni radicalmente conservatrici: la leader religiosa ha chiesto esplicitamente di “pregare” per i vertici della formazione, saliti sullo stesso palco poco dopo.

“Preghiamo per i governanti, per coloro che sono chiamati a guidare un Paese”, declamava Maestre nel suo intervento, ripreso in video diventati virali nel giro di poche ore. “Che l’amore si trovi ogni giorno nel cuore di questo partito, dal numero 1, il signor Feijóo, al nostro caro sindaco José Luis Martínez-Almeida”. Stando a media come El País, la predicatrice, che dirige una chiesa evangelista nel quartiere madrilena di Usera, ha sostenuto nel tempo tesi omofobe o promosso terapie non accreditate scientificamente.

La presenza di Maestre all’evento del PP è stata criticata duramente da avversari politici della formazione. “Questa cosa di pregare prima di un atto politico pare una cosa del passato, di altri tempi”, ha commentato ad esempio Pilar Alegría, portavoce del Partito Socialista. Da parte sua, il portavoce parlamentare di Podemos Pablo Echenique ha definito la predicatrice come “una fondamentalista che grida fuori di sé contro Satana”. Altre voci della sinistra hanno denunciato che i popolari stanno prendendo una “deriva bolsonarista”.

Dopo questa tempesta di critiche, alcuni esponenti di spicco del PP hanno parzialmente preso le distanze da Maestre. “Il Partito Popolare non censura i rappresentanti della società civile che partecipano nei suoi atti politici”, ha detto il coordinatore generale popolare Elias Bendodo ai microfoni di Tve, aggiungendo però di “non condividere” posizioni della predicatrice come quelle contro le persone gay.

“Sulla telepredicatrice non ho nulla da dire, non è una donna presente sulle liste elettorali del PP o nel mio governo”, ha detto da parte sua Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, “so solo che siamo stati in un atto che è stato un vero successo”.

Redazione Madrid