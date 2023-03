Istituto Marangoni abre operaciones en Caracas

CARACAS – Un interesante actividad académica llegó a Caracas de la mano de Cavenit, el Istituto Marangoni y Travel and Education Services (TES), para ofrecer e Venezuela la oportunidad de incorporarse una de las instituciones más prestigiosas de Italia en las áreas de Moda, diseño y arte.

El instituto milanés fundado en 1935 es una escuela privada italiana de moda y diseño, tiene su sede en la capital italiana de la moda, además de sucursales en Florencia, Londres y París, Shanghai y Shenzhen en China, Mumbai en India y Miami en los Estados Unidos y el 40% de sus profesores son italianos e incluyen la cultura italiana como parte de su plan de estudio.

Siendo el sueño de los estudiantes de todo el mundo y apasionados al fashion, el 94% de sus egresados incursiona en el mercado de marcas de moda de Lujo, y el 6% emprende en sus marcas propias.

Con alternativas de estudio y tras detectar un mercado potencial en Venezuela, debido a la creciente demanda de estudiantes del país, la academia estará en el territorio través de la representación de TES y afiliada a Cevenit, motivo por el cual se hizo un primer acercamiento con estudiantes y público interesado, a cuyo encuentro asistió Alejandro Blancas, responsable de admisiones de Marangoni para América Latina, quien visitó Caracas para presentar al instituto.

La oferta académica consta de programas de licenciatura, máster, Foundation Year, Semestres de intercambio, One year intensive y Summer Camps.

Las licenciaturas tienen una duración de tres años y las sedes son en Milán, Firenze, Paris, Londres y Dubai

En Venezuela vemos “talentos”

Blancas en entrevista para La Voce d´Italia indicó que vino a Caracas por primera vez a presentar los programas que ofrecen en sus tres facultades: moda, diseño y arte. En moda tienen Fashion Design, Fashion Styling y Fashion Business. En diseño disponen de Interior Design, Product Design y Visual Design. En arte: Visual Arts y Curaduría de Arte y desde este año cuentan con la facultad de Perfumería y Cosmética.

Explicó que cada subárea tiene diferentes tipologías de programas dependiendo de cada estudiante, y hay opciones de programas de verano desde 3 semanas; hay otra de un año intensivo, hay de pregrado y maestrías, pero todo dependerá del tiempo que requiera cada alumno.

“El 60% de los venezolanos que se acerca Marangoni son estudiantes de colegios que quieren hacer su formación desde las bases, pero también hay personas ya formadas, que buscan una especialización o maestrías”.

Comentó que moda es la que tiene mayor demanda porque es un referente en la industria y es una institución con casi 100 años, considerada la escuela de moda y diseño italiana más importante a nivel global y es la que tiene mayor reconocimiento.

Alejandro Blancas aseguró que venir a Venezuela obedece a provechar un nicho de mercado, pues son áreas muy particulares donde existe mucho interés por parte de esta población. “Analizamos que hay algo en Venezuela que nos estamos perdiendo y decidimos contactar a TES para hacer puntos referentes aquí y ayudarnos con este tipo de eventos. Si me preguntas que vemos en Venezuela, te diría una sola palabra: talentos”.

El programa adecuado

El representante de Marangoni aclaró que para estudiantes internacionales no hay financiamientos, sólo una beca de ayuda, y reconoció que los estudios resultan bastante costosos, por ello recomendó primero asesorarse para evaluar con base en las posibilidades del alumno y del área que desea, para encontrar el programa adecuado.

Indicó que hay diversas modalidades de programas, maestrías y el multicampos que permite cursar cada año e distintas capitales de la moda, como Milán, Londres y París, algo que pocas escuelas ofrecen.

Recomendó a los jóvenes con títulos irse por las especializaciones o el semestre post graduado, además de las maestrías del fashion o del business, que pueden durar año y medio y da opciones para diversos campos.

Para el área de arte, destacó que las opciones son fuera del convencional, como administración de museos, organización de eventos de artes, curaduría, negocios de arte, galerías, subastas, y otros aspectos de este negocio que no muchos abrazan.

Respirar moda y diseño

Blancas dijo que las clases son presenciales y sólo tiene un máster en Gestión de Bussines con el Politécnico de Milán digital y otros del programa de fundation years online, pues en Marangoni los programas están diseñados para vivir las experiencias y es importante que el estudiante esté ahí para que respire moda y diseño.

Entre las alternativa de estudio está Foundation Year Moda y Diseño, para estudiantes indecisos en un área específica que tiene la posibilidad de explorar las 6 áreas de la Moda y el Diseño, para luego poder identificar su verdadera pasión; el One year course para estudiantes recién graduados de bachiller o estudiantes con una licenciatura previa no vinculada a la moda, arte o diseño y que tiene una disponibilidad limitada de tiempo, lo que les permiten adquirir un profundo conocimiento en un curso intensivo de un año.

Está también el Semestre Course de 6 meses para estudiantes con al menos un año de estudios universitarios o técnicos en el área seleccionada, que les permite adquirir conocimientos valiosos sobre costumbres, estilos y tendencias. Luego están los cursos Cortos y Summer Camps de 3 y 4 semanas y 4 semanas; las maestrías de 1 año en temas puntuales del fashion Design como ropa masculina, femenina, deportiva, textiles, infantiles, accesorios, business, comunicación, promociones, curaduría, gerencia, Multimedia Arts, etc.

Aunque estuvo en una breve visita en el país, Alejandro Blancas percibió una muy buena aceptación y aseguró empezarán a hace más colaboraciones con TES para organizar actividades académicas, y darles oportunidades a estudiantes de que tomen masterclass o una clase para armar su portaflio, bien presencial o en línea, así como darles chance de que participen de otras ciudades del interior del país.

Finalmente, señaló que TES será los que hagan las gestiones locales, pues la oficina de Admisión de dirige está en México.

Letizia Buttarello Lavarte / Redacción Caracas