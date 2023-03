AMLO carga contra Corte Suprema de México

CIUDAD DE MÉXICO – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter este domingo contra la Corte Suprema de Justicia a la que calificó de “mafia”, luego de la admisión de una controversia judicial contra su reforma electoral.

“¿Saben qué es la oligarquía?, es el gobierno de los ricos, y la democracia es el gobierno del pueblo… ellos no quieren el gobierno del pueblo… por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”, declaró en tono molesto a los medios .

El mandatario aseguró en forma sarcástica que “los distinguidos miembros” del Poder Judicial y del INE (Instituto Nacional Electoral) están en contra de su reforma electoral porque quieren seguir ganando sueldos elevados, pues “su único dios es el dinero” y ese es, afirmó, el fondo del asunto.

Este viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justciia de la Nación,Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral y concedió la suspensión solicitada por el organismo, que frena por el momento la reforma.

“Es la misma mafia, son iguales que Ciro (Murayana), consejero del INE, que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”, añadió.

El Plan B impulsado por el gobierno y aprobado por la mayoría legislativa oficialista ha tropezado con la Corte que suspendió sus efectos, tras un primer fallo a principios de mes que restituyó en su cargo a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), destituido por el gobernante.

La suspensión decretada deja sin efecto la publicación de reformas a varias disposiciones electorales promovidas por el oficialismo

La propuesta del plan B surgió tras el rechazo de una primera reforma electoral del mandatario que proponía la creación de un nuevo órgano para sustituir al actual INE y que rechazada por la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado.

La polémica reforma electoral reduce el personal y el presupuesto del INE, afectando su capacidad operativa, según la entidad independiente encargada de organizar los comicios en el país.

Los grupos opositores aseveran que con la reforma se afecta la independencia del INE y se inclina la balanza a favor del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que MORENA el partido de López Obrador, parte como favorito.

Redacción Caracas