Calcio a 5: il 1º aprile prenderá il via Liga FUTVE Futsal 1

CARACAS – Con la tradizionale conferenza stampa é stata presentata la stagione 2023 della Liga FUTVE Futsal 1. Durante l’incontro con i media sono stati svelati i gironi, calendario e format della competizione.

Tra le principali novitá quella che a differenza delle ultime due stagioni, quando si giocava con il format della “burbuja” in cui tutte le gare si disputavano in una sola sede a causa della pandemia, ogni squadra giocherá nella sua sede con il calore del proprio pubblico.

In questo 2023, la Liga FUTVE Futsal 1 avrá tre squadre nuove: Yaracuyanos FC, Gladiadores de Anzoátegui e Atlético Cocorote (in rappresentanza dello stato Yaracuy). Il grande assente sará Bucaneros de La Guaira, nei prossimi giorni la Liga Futve Futsal renderà nota la sua decisione in merito.

Le squadre sono state suddivise in base alla posizione geografica: “Grupo Occidental”, “Grupo Central” e “Grupo Oriental”.

Nell’Occidentale si affronteranno: Santa Bárbara del Zulia, Yaracuyanos FC, Atlético Cocorote, Titanes de Lara ed Academia de Campeones del Mundo 97′.

Nel “Centrale” sono inseriti: Centauros de Caracas, Club Deportivo Candelero, Club Deportivo Mundo Factory e Tigres Futsal Club. Infine, La Fría del Sur, Tigers Sport Club, Bolívar SC, Gladiadores, Monagas cangrejeros faranno parte del gruppo Oriental.

Ogni squadra disputerá due gare contro ogni avversario (andata e ritorno), le prime due e le due migliori terze avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta. Gli incroci saranno definiti tramite sorteggio.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)