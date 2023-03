Consiglio europeo, Meloni: “L’Italia soddisfatta, cambio di passo sui migranti”

ROMA. – “Direi che l’Italia può dirsi molto soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo”. Così il premier Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Bruxelles ai lavori del Consiglio europeo e all’Eurosummit. “Avevamo lavorato molto bene sulla bozza di conclusioni, che sulle questioni dirimenti e più importanti non ha subito modifiche durante la discussione, sia per quello che riguarda le materie economiche con il richiamo all’implementazione della flessibilità dei fondi di coesione e dei fondi Pnrr, che sulla materia della governance che per noi è fondamentale da risolvere entro la fine di quest’anno e che deve tenere conto degli obiettivi strategiche che l’Unione si dà”.

Parlando con i giornalisti, il premier sottolinea poi sulla questione migratoria: “Avete visto il richiamo nelle conclusioni di oggi che dimostra la conferma di un cambio di passo che abbiamo impresso e che la migrazione rimane una priorità, con il passaggio all’implementazione degli obbiettivi e una verifica di quella implementazione nel prossimo consiglio. Stiamo lavorando sulla concretezza, con risultati molto buoni e una buona fede che viene dimostrata”.

Energia e banche

Quanto alle materie energetiche, Meloni sottolinea che “la battaglia sui biocarburanti non è affatto persa, intanto abbiamo ottenuto la neutralità tecnologica. Non c’è solo l’opzione dell’elettrico, noi dimostreremo che anche i biocarburanti possono essere a emissioni zero, c’è l’idrogeno” ribadisce la sua posizione il presidente del Consiglio, per poi aggiungere: “Non possiamo proteggere l’ambiente distruggendo le nostre industrie, ci vuole equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale, io penso che l’Europa passa farlo ed è quello su cui stiamo lavorando”.

Quanto alla situazione bancaria europea, rassicura: “Non mi pare ci sia particolare preoccupazione per un sistema le cui fondamenta mi sembrano molto solide”. Il premier, infine, esprime parole di soddisfazione anche in merito al bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, parlando di “un incontro lungo e ampio sullo senario e la situazione complessa sul fronte geopolitico”, e garantendo: “C’è voglia di collaborare”.

(Redazione/9colonne)