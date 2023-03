Opera, il maestro Luisotti protagonista dell’estate della lirica a Maiorca

MADRID — Un protagonista italiano in un evento estivo che punta a diventare appuntamento “ineludibile” per gli amanti della musica classica. Sarà infatti il maestro Nicola Luisotti uno degli invitati speciali del Cap Rocat di Maiorca, giovane festival dell’opera arrivato alla sua terza edizione. “Mi sembra un progetto molto bello”, ha affermato l’attuale direttore ospite principale del Teatro Real di Madrid. “È un’esperienza nuova per me”, ha aggiunto all’ANSA a margine di una conferenza stampa dell’iniziativa.

Appena tornato da New York, dove ha lavorato presso il Metropolitan Opera alla rappresentazione della ‘Traviata’, Luisotti non è tuttavia voluto mancare alla presentazione del Cap Rocat, in programma tra il 4 e il 6 agosto. “Lavorare qui in Spagna è sempre un grande piacere”, ha detto “questo Paese è una luce nel mondo per la lirica”.

Il direttore d’orchestra italiano sarà impegnato nella serata inaugurale del festival con la rappresentazione dell’opera ‘Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni. Insieme a lui ci saranno anche la mezzosoprano Elīna Garanča, il tenore Michael Fabiano, il baritono Luca Salsi e la soprano Maria Agresta. “Il cast è straordinario”, ha sottolineato il maestro.

Tra i presenti alla presentazione del festival, andata in scena nell’hotel Urso di Madrid, c’erano anche il direttore artistico Ilias Tzempetonidis, altresì coordinatore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli, il direttore dell’Orchesta Sinfonica delle Isole Baleari Pablo Mielgo e María Obrador, figlia dell’ideatore del progetto, l’architetto Antonio Obrador: tutti e tre hanno manifestato la volontà di far crescere il Cap Rocat grazie alla partecipazione di “grandi stelle”.

La programmazione dell’evento, che si terrà nella peculiare location dell’Hotel Cap Rocat — situato in una cittadella fortificata e circondata dalla natura, non lontano da Palma di Maiorca — sarà completata da un concerto di piano e da una gala operistica diretta da Mielgo.

Redazione Madrid