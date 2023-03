Spagna, l’ultimo sondaggio pubblicato dà PP e PSOE quasi pari e in calo

MADRID — Meno di 2 punti di distanza. L’ultimo sondaggio elettorale su scala nazionale pubblicato in Spagna mostra uno scenario diverso da quello dipinto dalla maggior parte dei rilevamenti: in questo caso, le principali formazioni — Partito Popolare e Partito Socialista — sono considerate in situazione di sostanziale pareggio (rispettivamente, con il 28,8% e il 27% delle preferenze) ed entrambe in calo rispetto a un mese fa. A pubblicare questi dati è stata la testata digitale eldiario.es, che segnala anche una consistente ascesa di Unidas Podemos (dall’11,2% al 12,4%).

A perdere impulso sarebbe in particolare il PP, secondo questo sondaggio, realizzato da Simple Lógica: la formazione di Alberto Núñez Feijóo passerebbe infatti in circa 30 giorni dal 29,7% al 28,8%. Anche il PSOE del premier Pedro Sánchez registra un calo simile, vedendo sfumare nello stesso periodo 0,7 punti. Altri rilevamenti mettono invece in luce un PP in vantaggio e a maggior distanza dai socialisti.

Diversa la situazione di Unidas Podemos, che in poche settimane vede crescere il proprio bacino potenziale di elettori di oltre un punto. Un risultato che mostrerebbe come la formazione di cui fa parte la ministra delle Pari Opportunità Irene Montero non avrebbe subito il contraccolpo vaticinato da alcuni per la polemica sulla legge anti-stupri del “solo sì è sì”, fa notare eldiario.es.

Con tale risultato, Unidas Podemos si avvicinerebbe al 13% ottenuto alle ultime generali, tenutesi a novembre 2019, e quando mancano circa nove mesi dalle prossime.

Altro argomento di attualità è la mozione di sfiducia contro Sánchez presentata in Parlamento da Vox, e che verrà discussa e votata tra domani e dopo domani. In attesa di capire se questo aspetto potrà generare ripercussioni per i vari partiti, le opzioni elettorali della forza politica ultraconservatrice rimangono in fase di stallo, secondo Simple Lógica: in un mese, passa dal 15,2% a 15,3%, mentre a gennaio l’intenzione di voto che le veniva attribuita era del 14,9%. Dati praticamente identici a quelli raccolti a novembre 2019.

Questo sondaggio è stato pubblicato a soli due giorni dall’ultimo “barometro” mensile del Centro per gli Studi Sociologici (CIS). Il rilevamento dell’organismo pubblico indica un PSOE in vantaggio di quasi cinque punti sui popolari, con percentuali di intenzione di voto, rispettivamente, del 32,7% e del 28%. Ben più distanti i partiti inseguitori: sia Vox sia Unidas Podemos otterrebbero il 10%.

