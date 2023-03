L’Ambasciata, i Consolati e le nostre istituzioni si dissociano dall’Ospedale Italiano

CARACAS – L’Ambasciata d’Italia in Venezuela, il Consolato Generale d’Italia a Caracas e quello di Maracaibo, e le istituzioni rappresentative della nostra comunità, si sono dissociate dalla “Fondazione Ospedaliera Italiana del Venezuela” (Hospitalitaliano) e non assumono responsabilità per le attività che questa svolge.

Lo ha reso noto l’Ambasciata d’Italia, illustrandone le ragioni attraverso un comunicato. La rappresentanza diplomatica nel comunicato ha spiegato che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione” ospedaliera, avvenuta il primo febbraio dello scorso anno, è stato modificato lo statuto e soppressa l’Assemblea Generale dei Soci Fondatori e Benefattori, come consta nei verbali “protocollati davanti all’Ufficio del Registro Pubblico del Primo Circuito del Comune di Baruta dello stato di Miranda, in data 22 marzo 2022, con il n. 24, foglio 139, Volume 10, Protocollo di Trascrizione”. L’Assemblea Generale dei Soci Fondatori e Benefattori era la massima autorità della Fondazione. Il suo posto, ora, è stato preso dai membri del Consiglio di Amministrazione.

“Considerate le modalità con cui il suo statuto è stato modificato”, l’Ambasciata d’Italia in Venezuela, il Consolato Generale a Caracas e quello a Maracaibo “e tutte le istituzioni rappresentative della comunità italiana – si legge nel comunicato -, dal momento in cui sono venute a conoscenza di quanto accaduto”, si sono dissociate dalla “Fondazione” con la quale non hanno più alcun rapporto ne condividono responsabilità per le sue attività.

