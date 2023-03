IESA, alta inflación y bajo consumo: un reto para las empresas venezolanas

CARACAS – El Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) llevó a cabo el foro Escenarios Venezuela 2023, donde un grupo de expertos aportaron ideas y propuestas de posibles políticas públicas que lleven al crecimiento y la competitividad de los sectores productivos de Venezuela.

Gustavo Roosen, al frente del IESA, comentó el propósito de analizar las principales variables que impactan la economía nacional, mientras que el profesor Roberto Rigobón, señaló que el gran desafío para las economías emergentes será afrontar el impacto de un endeudamiento muy caro debido a las altas tasa de interés que generó el exceso de apoyo de Europa y Estados Unidos.

Explicó que el bloque europeo y EEUU mantuvieron en movimiento la rueda de la economía durante la pandemia, al tiempo que se registró lentitud por parte de los bancos centrales para impedir la aceleración de la inflación.

Dicha situación ha incidido en el aumento de las tasas de interés, lo que ocasionará que la demanda caiga en EEUU y Europa y que haya un impacto sobre los países emergentes.

Por su parte la economista Tamara Herrera, indicó que desde 2020 se aplica un ajuste recesivo a través de la restricción del crédito bancario, control del gasto público, aumento de los impuestos y una política desmonetizadora que redujo la liquidez monetaria a tan solo 2,6 puntos del PIB.

Ese entorno aceleró la inflación y debilitó el consumo con costos en aumento, o que será sin duda, un reto para las empresas este año.

Para la experta es preocupante cómo alcanzar un incremento de la demanda y aspira se logre al menos un 5%,a menos que los cambio lleven a otro retroceso, no obstante y según las variables y oferta de divisas, podría darse 3 escenarios inflacionarios; uno bajo de 244%, el intermedio de 351% y otro fuera de control de 500%.

Por ello, insistió es necesario seguir con la mesa de negociación que permita el acceso a los organismos multilaterales, acabar con el aislamiento y logra un plan de estabilización financiera.

El bolívar sirve para amortizar

Tras la participación del ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en el evento del IESA, aseguró que es probable que Venezuela retorne a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Mercosur.

Referente a la dolarización de la economía y explicó que “cuando un país está dolarizado y cae el precio de sus exportaciones el ajuste es más doloroso. La moneda nacional sirve como amortiguador cuando hay choques externos”. Por ello, es preferible mantenerla, para no perder la unidad de cuenta y la soberanía.

“Cuando tengamos más ingresos y reservas más sólidas con toda seguridad iremos superando esos obstáculos. La idea es retomar el uso de nuestra moneda y ampliar el crédito en bolívares”, afirmó.

Mala decisión

Ante las posibilidades cada vez más cercanas, de la reincorporación de Venezuela a la CAN, el internacionalista Félix Gerardo Arellano explicó que el retiro de la CAN fue una decisión equivocada que acarreó pérdidas de oportunidades comerciales para las exportaciones no petroleras, además de un patrimonio jurídico importante.

“Venezuela logró tener balanza superavitaria con la mayoría de los países andinos, pero vino la política con su variable ideológica. Si esa variable marca la agenda en América Latina no habrá avances porque vamos a vivir el ejercicio del péndulo: desde un proceso de apertura a un proceso de cierre”, aseguró

Recordó el experto que Mercosur está allí y es una zona aduanera, y Venezuela fue suspendida, no expulsada, pero la CAN es una zona de libre comercio. De manera que tocará decir si Venezuela se incorporarse como miembro pleno, como país asociado o mantendrá sus acuerdos bilaterales.

Redacción Caracas