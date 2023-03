Calcio venezuelano: il 18 marzo prenderà il via la stagione della Liga FutVe Junior

CARACAS – Sabato 18 marzo si alzerà il sipario della Liga FutVe Junior, durante il quale le 32 migliori squadre giovanili del Venezuela si affronteranno per portare a casa il prestigioso trofeo giovanile. Per l’edizione del 2023, le squadre sono state divise in 4 gruppi di 8 squadre in base alla posizione geografica.

Nel gruppo A ci saranno: Academia Puerto Cabello, Academia Rey, Carabobo FC, Deportivo Rayo Zuliano, Héroes de Falcón, Portuguesa FC, Trujillanos FC, Yaracuyanos FC.

Nel girone B ci affronteranno: CD Hermanos Colmenarez, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, El Vigía, Real Frontera, Titanes FC, Ureña SC, Zamora FC.

Nel gruppo C si sfideranno: Aragua FC, Caracas FC, Deportivo La Guaira, Deportivo Miranda, CS Marítimo, Metropolitanos FC, Nueva Esparta FC, UCV FC.

Infine il girone D con: Academia Anzoátegui, Angostura FC, Atlético La Cruz, Bolívar SC, Dynamo FC, Fundación AIFI, Mineros de Guayana, Monagas SC.

La stagione 2023 della Liga FutVe Junior si svolgerà in due tornei corti: “Torneo Apertura” e “Torneo Clausura” e una finale assoluta tra i due vincitori dei campionati. Questo torneo servirá ai giovani per accumulare una maggior esperienza in chiave delle competizioni internazionali.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)