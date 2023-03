Propuesta de reforma al IGTF será evaluada la semana que viene

CARACAS- Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional (AN), anunció que el 14 de marzo presentarán para su evaluación, la propuesta de reforma para el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Martínez reiteró que el IGTF ha tenido un efecto negativo en la economía que incide en más de 18% sobre los costos de bienes y servicios en dólares o criptomoneda.

El parlamentario del grupo opositor agregó que la aplicación del impuesto además de evasión, ha generado hasta una triple tributación, y además es complejo recuperarlo, por lo que no genera confianza, a pesar de haberle dejado al presupuesto nacional ingresos por el orden de 3,17%.

Referente a los punto que incluye la propuesta a debatir en la AN la semana próxima, precisó que el IGTF debería ser aplicado sólo a las grandes transacciones financieras, no a cualquiera; la alícuota deberá tener el mismo porcentaje que existe en bolívares para las grandes transacciones; que el impuesto pueda deducirse del ISLR para que no haya doble tributación; procurar reducir las evasión del pago de impuesto y su efecto negativo sobre la economía.

Redacción Caracas