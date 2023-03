Rodríguez aseguró que el diálogo no avanzará hasta estar libre de sanciones

CARACAS – El presidente de la Asambleas Nacional oficialista y representante del gobierno en la Mesa de Negociación, Jorge Rodríguez, reiteró que no firmarán ningún acuerdo en México si no se levantan las sanciones contra el régimen de Maduro. Aseguró que no suscribirá acuerdo alguno referente al tema electoral de 2024 para las elecciones presidenciales, hasta que queden eliminadas en su totalidad las sanciones internacionales impuestas a Venezuela.

En consecuencia, Rodríguez condicionó el avance del diálogo hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales, firmadas por Donald Trump y Barack Obama. La mesa de negociación sigue parada desde noviembre pasado, entre otras cosas por la espera de la entrega del dinero congelado que el gobierno quiere administrar.

Vale recordar que Estados Unidos impuso sanciones al gobierno venezolano en 2015 y desde 2019, tras la dudosa reelección de Maduro, fueron reforzadas en las áreas económicas.

Redacción Caracas