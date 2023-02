Il ct campione del mondo Scaloni: “Lautaro è il mio attaccante preferito”

Il commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo è stato presente a Coverciano in occasione della trentunesima edizione della Panchina d’Oro. L’ex giocatore di Atalanta e Lazio è risultato tra gli ospiti più attesi nella giornata che ha visto Stefano Pioli ricevere il prestigioso riconoscimento.

L’allenatore dell’Argentina ha parlato di Lautaro Martinez spiegando: “Per me è fondamentale ed è sempre stato il mio attaccante preferito. Lui al Mondiale è arrivato con qualche problemino ma quando abbiamo avuto bisogno di lui c’è stato, ci ha dato qualcosa in più come quel rigore con l’Olanda. E’ un giocatore che amiamo e adesso ha preso in mano anche l’Inter”.

E su Stefano Pioli vincitore della Panchina d’oro rispondendo al nostro giornale ha aggiunto: “Un successo meritato! Conosco lui per Walter Samuel che è stato nel suo staff tanti anni fa e mi ha parlato benissimo dell’allenatore del Milan. E’ un bravo allenatore ed anche una brava persona quindi è perfetto per questo riconoscimento e sono contento per Stefano”.

Testo e video intervista di Emilio Buttaro