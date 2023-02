Con l’Associazione Emiliano-Romagnoli in Spagna i sapori della cucina regionale a Just Italia

MADRID. – L’Associazione Emiliano- Romagnoli in Spagna (AS.ER.ES) ha organizzato una cena nel ristorante Just Italia a Madrid per promuovere la cucina tipica dell’Emilia-Romagna. La serata è stata un successo, con molti partecipanti che hanno apprezzato i piatti tradizionali della regione.

Il menù della serata ha offerto una varietà di specialità romagnole, come Piadina Crudo e Squacquerone per antipasto, seguito da due primi piatti di Passatelli in brodo e Lasagne Bolognesi originali, completato da un dolce tipico della regione, la Zuppa inglese, un dessert a base di crema pasticcera e pan di Spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio, amaretto o rum.

Il ristorante Just Italia, gestito da Francesco Vullo, ha offerto un’esperienza autentica, con ingredienti di qualità importati dall’Italia. Il vino della serata, un Lambrusco romagnolo, ha completato il menù con il suo sapore intenso e frizzante. Gli ingredienti utilizzati erano tutti di ottimi e la preparazione dei piatti è stata curata in ogni dettaglio dal chef Alessandro Cresta.

La serata è stata un’opportunità per l’Associazione Emiliano-Romagnoli in Spagna per promuovere la propria cultura e tradizione culinarie, che rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per la regione.

“La cena ha dato a tutti noi l’opportunità di condividere la nostra passione per la cucina e la cultura dell’Emilia-Romagna con altre persone”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Michele Alberighi, mentre tra una portata e l’altra spiegava agli ospiti i segreti delle ricette. “Siamo felici che la serata sia stata un successo e speriamo di organizzare altri eventi simili in futuro”, ha concluso.

Il ristorante Just Italia ha dimostrato di essere un’ottima scelta per ospitare l’evento, grazie alla sua atmosfera accogliente e al suo menu scelto con grande cura, a testimonianza del fatto che la cucina italiana continua a essere apprezzata in tutto il mondo e che le tradizioni culinarie regionali continuano a prosperare anche al di fuori dell’Italia.