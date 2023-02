Calcio venezuelano: UCV sogna il colpaccio in casa della capolista Academia Puerto Cabello

CARACAS – L’UCV che nelle prime due giornate é riuscito a strappare un punto a testa a Metropolitanos (1 – 1) e Deportivo La Guaira (1 – 1) sogna un altro colpaccio, questa volta in casa della capolista Academia Puerto Cabello. I “porteños” sono a punteggio pieno e nelle prime due giornate hanno battuto l’esordiente Rayo Zuliano (3 – 0) ed Estudiantes de Mérida (1 – 3).

Negli ultimi sei precedenti, tra Primera División e Segunda División, il bilancio é di 3 vittorie per gli “universitari” e una per i “porteños”. In due occasioni hanno pareggiato.

L’appuntamento sul campo “La Bombonerita” della città di Puerto Cabello é fissato per le 19:30 (ora di Caracas).

Una delle sfide di cartello in questa terza giornata metterà a confronto il Deportivo La Guaira e i campioni in carica del Metropolitanos. Il calcio d’inizio sul campo dello stadio Olímpico é in programma, domani, alle 15:00.

Negli ultimi 15 precedenti il bilancio é di 9 vittorie per i “naranjas” e 3 per i “violetas”. In tre occasioni hanno pareggiato. Nella scorsa stagione, il Deportivo La Guaira é stata una delle poche squadre capace di battere il Metropolitanos: 1 – 0 all’andata e 1 – 2 nel ritorno.

Completeranno la terza giornata della Liga Futve: Deportivo Táchira – Monagas (domani alle 17:15, stadio Pueblo Nuevo), Angostura – Rayo Zuliano (domani alle 19:30, stadio Ricardo Tulio Maya), Caracas – Hermanos Colmenárez (domenica alle 15:00, stadio Olímpico), Mineros – Portuguesa (domenica alle 17:15, stadio Cachamay) e Zamora – Estudiantes de Mérida (domenica alle 19:30, stadio Agustín Tovar). In questo turno di campionato riposerá il Carabobo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)