Spagna, Sánchez rivendica l’azione del governo: “Abbiamo fatto molto”

MADRID — “Rivendicare tutto quanto è stato fatto”, nonostante “le discrepanze”. E ricordare che “c’è ancora molto da fare”. Così il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha provato oggi a scacciare i dubbi sulla tenuta del suo governo dopo diversi giorni di forti turbolenze interne. Un messaggio di fiducia arrivato nello stesso giorno in cui la Commissione europea ha approvato in via preliminare un nuovo esborso legato al piano Next Generation Eu: la somma assegnata corrisponde a 6 miliardi di euro.

Impegnato in Slovenia nell’ultima tappa di un viaggio organizzato per presentare la presidenza spagnola dell’UE, in programma nel secondo semestre di quest’anno, Sánchez si è detto “orgoglioso” del lavoro di “tutti i ministri e tutte le ministre” della sua squadra. Un’opinione che, come già detto alcuni giorni fa, si riferisce anche alla titolare delle Pari Opportunità Irene Montero, al centro delle polemiche per gli effetti “non desiderati” della legge del “solo sì è sì”, corrispondenti a riduzioni di condanne per reati sessuali.

Nella conferenza stampa a cui ha partecipato dopo un incontro con il primo ministro sloveno, Robert Golob, il presidente spagnolo ha citato come esempi dei risultati del suo governo altri due progetti particolarmente promossi da Montero, la “legge trans” e la riforma sull’aborto. Quest’ultima norma, ha detto Sánchez, “situa ancora una volta la Spagna come uno dei paesi all’avanguardia nel riconoscimento dei diritti e delle libertà”.

Dopo che, nella giornata di ieri, erano trapelate su vari media dichiarazioni informali del premier dure con Podemos per le discrepanze espresse sulla legge del “solo sì è sì”, Sánchez oggi ha utilizzato toni più morbidi. “Mantenere il consenso al centro della legge è perfettamente compatibile con la risoluzione dell’allarme sociale che si è generato”, ha affermato.

Più tardi, il leader spagnolo ha esultato su Twitter per la notizia arrivata da Bruxelles sui fondi europei. “Siamo leader ed esempio nell’applicazione del piano di ripresa”, ha scritto. Con questo nuovo esborso, la somma dei fondi del Recovery già assegnata a Madrid raggiunge i 37 miliardi di euro.

Nella conferenza stampa tenuta a Lubiana, Sánchez ha anche parlato della spinosa questione del controllo dei flussi migratori. “Noi sappiamo che dobbiamo adottare una politica realista”, ha detto. “Questo significa non negare l’evidenza, e cioè che i flussi migratori sono parte intrinseca della storia dell’essere umano e che dobbiamo ordinare questi flussi sulla base di una cooperazione positiva e non solo inerente sanzioni o meri aspetti di sicurezza”.

