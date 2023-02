Spagna, carburanti e abbigliamento fanno salire l’inflazione: tasso al 5,9% a gennaio

MADRID — Carburanti, abbigliamento e servizi di telefonia. Sono i prezzi registrati in queste categorie di prodotti alcuni dei principali fattori responsabili di un nuovo aumento dell’inflazione in Spagna: lo mettono in luce i dati definitivi sul mese di gennaio pubblicati oggi dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE), secondo i quali il tasso del mese scorso è stato del 5,9% (un decimo più alto di quanto anticipato precedentemente). Stessa cifra di quella dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato, che però è aumentato di 0,4 punti rispetto a dicembre 2022.

Mentre i costi di gas ed elettricità non stanno più creando in termini generalizzati i grattacapi di mesi precedenti dopo gli interventi del governo, l’eliminazione di un bonus sui carburanti a partire da gennaio e il minor impatto della stagione di saldi in certi prodotti hanno contribuito a frenare la discesa dell’inflazione registrata nella seconda parte dell’anno scorso.

Resta elevato il dato dell’incremento dei costi degli alimenti: rispetto a un anno fa, i prezzi sono del 15,4% più alti. E anche se lo stesso indice a dicembre era stato di tre decimi più elevati, il peso che tale situazione può comportare per molte famiglie nonostante una recente riduzione dell’IVA su diverse categorie di prodotti rimane notevole.

Il nuovo scenario dipinto dall’INE non toglie tuttavia al governo una visione ottimista del contesto economico riguardante l’inflazione. “Il tasso inter-mensile è in calo, e così i prezzi degli alimenti”, ha affermato oggi il premier Pedro Sánchez nel Congresso dei deputati, “questo è grazie, tra altre cose, alle politiche che dall’esecutivo stiamo mettendo in pratica”.

Sulla stessa linea si è espressa la vicepremier e ministra dell’Economia Nadia Calviño. “I dati dell’indice dei prezzi al consumo mostrano che le misure funzionano”, ha affermato.

Da parte sua, il Partito Popolare ha invece sottolineato attraverso il suo leader Alberto Núñez Feijóo che “l’inflazione torna ad aumentare”, situazione che si registra in un momento in cui “il governo è in un momento di implosione storica”.

