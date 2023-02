A Vienna il “Carnevale dei bambini” con il Comites (audio notizia)

Il Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) di Vienna si prepara ad organizzare il tradizionale “Carnevale dei bambini”, un evento che ogni anno richiama numerose famiglie italiane e austriache.

L’appuntamento è per domenica 26 febbraio dalle 16.00 alle 19.00 presso il Coccodrillo Indoorspielplatz di Vienna, dove i bambini potranno divertirsi con giochi, balli e laboratori creativi, il tutto all’insegna della tradizione e della festa. Ad animare il pomeriggio sarà Emanuele Spampinato del Club Sportivo Starlight

Il “Carnevale dei bambini” di Vienna si è ormai consolidato come un appuntamento imperdibile per le famiglie italiane che vi risiedono, ma anche per coloro che vogliono avvicinarsi alla cultura italiana e scoprire le sue tradizioni.

Il Comites di Vienna invita tutti a partecipare a questa giornata di festa e di condivisione, che promette di regalare ai bambini e alle loro famiglie momenti di gioia e di allegria.

L’ingresso è gratuito, ma vista la disponibilità limitata dei posti, si richiede la prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, scrivendo a eventi@comitesaustria.at indicando il nome del bambino e l’età.

Redazione Madrid