Oposición rechaza acuerdo nacional convocado por Lasso

QUITO– La oposición ecuatoriana rechazó el llamado a un acuerdo nacional convocado por el presidente Guillermo Lasso, tras su derrota en las elecciones municipales y el triunfo del “No” en el referéndum constitucional promovido por el gobierno.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y líder del movimiento Revolución Ciudadana, el gran triunfador de los comicios del domingo , dijo que Lasso “es parte del problema, no de la solución” y “ha sido autor de la tragedia nacional que vivimos”.

“Frente al llamado del presidente Lasso, un acuerdo nacional, no lo podemos aceptar, no es creíble, no es sincero. Está repleto de cinismo”, dijo Correa en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.

Con el 98% de los votos escrutados por Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, en las ocho preguntas presentadas en el referendo constitucional, la opción del NO obtuvo una contundente victoria en cada una con más del 50 por ciento de los votos. Tras reconocer su derrota, Lasso convocó a toda la dirigencia nacional a “construir un gran acuerdo”.

Correa agradeció a los votantes por la victoria electoral: “Hemos ganado nueve Prefecturas, más de 50 Alcaldías, entre ellas la mayoría de las capitales de la costa, capitales provinciales, la capital de la república”, destacó y proclamó : “Hemos vuelto a ser la Revolución Ciudadana logrando lo imposible”.

A su vez, la bancada de la Izquierda Democrática (ID) emitió un comunicado en el que descartan unirse al diálogo convocado por el Primer Mandatario, mientras no existan acciones concretas del gobierno por las prioridades del país.

“El Gobierno Nacional debe asumir las consecuencias de su improvisación y de las malas decisiones que mantienen al país en una grave crisis económica y social, especialmente en lo que respecta a salud, seguridad, empleo y educación”, indicó.

“No cederemos ante acciones que pretenden ignorar el clamor y descontento del pueblo evidenciado en las urnas”, agregó

El Partido Social Cristiano (PSC) también adoptó la misma posición y le reclamó al mandatario: “Ahora que perdió si quiere escuchar?”

“No seremos parte de un ‘Acuerdo Nacional’ convocado por este Gobierno, porque lo que el presidente de la República propone y hace siempre termina afectando los intereses del pueblo ecuatoriano y especialmente de los más pobres”, manifestó el PSC en Twitter.

También la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó que no será parte de ningún “falso acuerdo nacional”.

Con el referéndum, Lasso apostaba con superar el bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo con ocho enmiendas que servirían para impulsar su agenda política.

Redacción Caracas