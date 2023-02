Coppa Libertadores: Zamora sfida il Boston River di Daniel Farías

CARACAS – Con l’arrivo del mese di febbraio, nella zona Conmebol, é tempo di dare spazio alle Coppe (Libertadores e Sudamericana) con le gare del primo turno. La Liga Futve nel primo turno della Libertadores sarà rappresentata dallo Zamora, che in questo 2023 ha sulla panchina l’italo-venezuelano Francesco Stifano.

I bianconeri di Barinas per tentare l’ingresso nella fase a gironi dovranno superare tre turni ad eliminazione diretta. In questo primo turno se la vedranno con gli uruguaiani del Boston River che hanno come allenatore il venezuelano Daniel Farías (fino a poche settimane fa alla guida del Deportivo La Guaira).

La sfida del Centenario segnerà l’esordio nella massima competizione continentale per club di “El sastre”. Il Boston River diventa la 18esima squadra del campionato charrúa che partecipa nella Coppa Libertadores, a pari merito con l’Ecuador.

I rossoverdi sognano di mantenere il record positivo che vede imbattute le ultime 8 squadre del campionato uruguaiane che hanno esordito in coppa: 2 vittorie e 6 pareggi. L’ultimo ko é arrivato nel 2003 con il Fenix battuto per 1 – 2 dal Corinthians.

Dal canto suo, i “llaneros” sono alla sesta esperienza (ma é la prima volta che partono da questa fase) e sperano di fare un passo importante verso la fase a gironi Libertadores. Il centrocampista Pedro Ramírez é l’unico giocatore dei bianconeri presente nelle tre vittorie ottenute dallo Zamora nella Coppa Libertadores.

Per la sfida in programma domani, alle 20:00 (ora di Caracas), é stato designato l’arbitro brasiliano Wagner Magalhaes.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)