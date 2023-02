Sci, Marta Bassino d’oro nel Super G: “Il coronamento del mio lavoro”

ROMA. – Dopo il primo posto di Federica Brignone nella combinata d’apertura, l’Italia festeggia la seconda medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino di Courchevel Mèribel (Francia). La protagonista è Marta Bassino, che si è aggiudicata il super-G femminile chiudendo con il tempo finale di 1:28.06. La piemontese ha fatto fatica nei tratti iniziali del tracciato, salvo poi incantare nelle curve finali e mettersi alle spalle tutte le avversarie. Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin (+0.11), che si è dovuta accontentare dell’argento.

Bronzo ex aequo, invece, per l’austriaca Cornelia Huetter (+0.33) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che non sono riuscite a restare sui ritmi dell’azzurra nel terzo e quarto settore. Per la campionessa italiana si tratta del secondo oro iridato dopo quello conquistato nel 2021 nello slalom parallelo di Cortina d’Ampezzo. All’interno della top ten anche Federica Brignone (8ª). Più indietro Sofia Goggia (11ª) ed Elena Curtoni (15ª), le altre due azzurre impegnate nella gara odierna.

L’emozione della campionessa

“Sono felicissima – ha commentato un’emozionata Bassino -. Penso di aver fatto bene nel tratto finale, ed è stato molto bello l’abbraccio con Shiffrin, davvero molto carina. In generale è stato un patimento viverla così. Ammetto di dover ancora realizzare bene quanto successo. La prima vittoria in super-G, proprio qui ai Mondiali è incredibile: ho solo pensato a sciare come so, pur avendo tutto ben chiaro in testa dalla ricognizione. È il coronamento del lavoro e della costanza che serve per arrivare a questi livelli. Ora dovrò riposarmi e poi allenarmi per preparare parallelo e gigante”, ha concluso l’italiana.

Chi è Marta Bassino

Marta Bassino è un’atleta italiana specializzata in sci alpino. Nata il 5 marzo 1996 in provincia di Cuneo, in Piemonte, Bassino ha iniziato la sua carriera giovanile nel circuito dello sci alpino italiano, dove ha rapidamente dimostrato di essere una promettente atleta. Bassino è diventata una delle atlete più competitive e rispettate del circuito mondiale di sci alpino.

Ha vinto la sua prima gara in Coppa del Mondo nel 2018 e ha continuato a vincere in diverse discipline, tra cui slalom, gigante e slalom speciale. Nel 2021 Bassino ha raggiunto un grande traguardo, vincendo la medaglia d’oro nella competizione di slalom gigante ai Campionati Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo. Questa vittoria ha sancito il suo posto tra i migliori atleti di sci alpino a livello mondiale.

Inoltre, Bassino è stata la prima italiana a vincere una medaglia d’oro nei Campionati Mondiali di sci alpino dalla vittoria di Deborah Compagnoni nello slalom speciale nel 1995. Bassino è molto popolare in Italia e ha guadagnato un vasto seguito di fan che la supportano nei suoi sforzi per continuare a competere e vincere a livello mondiale. Il suo successo ha anche ispirato molte giovani donne a seguire la loro passione per lo sci alpino e a perseguire i loro sogni sportivi.