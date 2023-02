Elezioni regionali 2023: Lazio e Lombardia al rush finale

ROMA – Saranno milioni gli italiani che andranno alle urne per le elezioni regionali del 2023. Si inizia con Lazio e Lombardia, domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Saranno eletti il Consiglio regionale e i governatori di due delle Regioni più importanti d’Italia. Per entrambe, l’ultima tornata elettorale è datata 4 marzo 2018 (vinsero Nicola Zingaretti nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia. Le due Regioni hanno le loro leggi elettorali regionali, ma in entrambi i casi viene eletto presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, senza ballottaggio.

Lazio: chi prenderà il posto di Zingaretti?

Il Lazio si differenzia in due questioni rispetto alle altre regioni che vanno al voto, ovvero Lombardia e Friuli-Venezia Giulia: primo, il colore politico. Il Lazio è una regione governata dal centrosinistra, mentre le altre due sono espressione del centrodestra. Inoltre, è l’unica dove il presidente uscente non è tra i candidati. Nicola Zingaretti, infatti, è stato eletto lo scorso settembre alla Camera e quindi non può correre nuovamente per la guida della Regione. Chi sono, perciò, i candidati? C’è Alessio d’Amato, nome fortemente caldeggiato proprio da Zingaretti, un passato politico nelle fila della sinistra, un presente come assessore regionale alla Salute. Oltre al Pd, d’Amato ha il sostegno anche del Terzo Polo. Donatella Bianchi è invece il nome del Movimento 5 Stelle, che non correrà assieme al Pd come accade invece in Lombardia. Con lei, volto noto del giornalismo italiano e un passato come presidente del Wwf, anche il Polo progressista. È Francesco Rocca, fino allo scorso anno presidente della Croce Rossa, invece, il nome scelto dal centrodestra. Oltre ai tre nomi espressione dei principali schieramenti politici del panorama nazionale, tra i candidati anche Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano) e Rosa Rinaldi (Unione Popolare).

Lombardia: Fontana sfida Moratti, Majorino e Ghidorzi

Una corsa a quattro per la poltrona del Pirellone. Ricandidato, come da attese, il Governatore uscente Attilio Fontana, che sfiderà alle urne il candidato di PD e M5S Pierfrancesco Majorino, già parlamentare europeo e nelle giunte meneghine di Pisapia e Sala, la ex vicepresidente lombarda Letizia Moratti, già ministro dell’Istruzione e sindaco di Milano, proposta dall’asse Azione – Italia Viva e Mara Ghidorzi, la candidata di Unione Popolare. Non mancano, naturalmente, dei nomi illustri tra i candidati al consiglio regionale: con Fontana ci sono Vittorio Feltri e l’ex assessore regionale al welfare durante i mesi più caldi della pandemia Giulio Gallera, con Moratti c’è Monica Forte, presidente della Commissione antimafia regionale, con Majorino spunta invece il nome del virologo Fabrizio Pregliasco, aggiungendo che in caso di elezione, i rumors darebbero in giunta Gherardo Colombo e Cecilia Strada.

