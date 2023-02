Sanremo 2023: Rai Italia, il Festival è in diretta in cinque continenti

MADRID. – La 73° edizione del Festival della canzone di Sanremo farà il giro del mondo con Rai Italia.

Ormai siamo alle battute finali, domani apre i battenti il Teatro dell’Ariston per dare il via al Festival di Sanremo con alcuni nomi noti e alcune new entry molto promettenti.

Tra i favoriti per la vittoria ci sono alcuni cantanti che hanno già partecipato a Sanremo in passato e hanno ottenuto un grande successo, così come alcuni artisti emergenti che stanno attirando l’attenzione con le loro canzoni e le loro esibizioni dal vivo.

Ci sono anche alcune canzoni che sono state anticipate come possibili hit del festival, con testi potenti e melodie coinvolgenti. La giuria avrà il compito di valutare tutte le canzoni in gara e di assegnare i voti, tenendo conto della loro qualità musicale, della performance degli artisti e del messaggio trasmesso dalle canzoni.

In generale, l’attesa per il Festival di Sanremo è alta e il pubblico è pronto a vivere un’altra fantastica settimana di musica, emozioni e celebrazioni della cultura italiana. Con una line-up di artisti talentuosi e canzoni che promettono di colpire il cuore del pubblico, ci aspettiamo un’edizione emozionante e ricca di sorprese.

E Rai Italia sarà in prima fila: le cinque serate dal Teatro Ariston verranno trasmesse in diretta e in alcuni palinsesti – quello americano e quello asiatico-australiano – oltre che in diretta saranno trasmesse anche in replica in prima serata ‘local time’ per permettere agli italiani all’estero e agli appassionati di non perdersi nulla dell’appuntamento canoro più importante d’Italia.

Oltre 80 milioni saranno i potenziali telespettatori nel mondo a cui si aggiungeranno, per la prima volta, gli europei fino ad oggi esclusi perché non coperti dal segnale. Gli approfondimenti e le interviste da Sanremo saranno garantiti da ‘Casa Italia’, il programma quotidiano condotto da Roberta Ammendola che si collegherà ogni giorno con la città dei fiori.

Non mancherà, poi, la quotidiana rassegna stampa internazionale, ‘Paparazzi’, confezionata in lingua inglese da Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori di ‘Caterpillar A.M.’ su Radio2.

Di Festival, sui canali di Rai Italy, si parlerà anche grazie ai programmi di intrattenimento della Rai ad iniziare da ‘Uno Mattina’, condotto da Massimiliano Ossini, ‘Oggi è un altro giorno’, da Serena Bortone, ‘Vita in Diretta’, da Alberto Matano e ‘Prima Festival’ da Andrea Delogu, Autogol e Jody Cecchetto. Spazio garantito anche grazie a Rainews24 e Tgr che puntualmente proporrà on air ‘Buongiorno Regione’.