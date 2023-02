Calcio venezuelano: al via stagione 2023, tutti a caccia del Metropolitanos

CARACAS. – Nella scorsa stagione, Metropolitanos ha scritto una pagina epica nella sua giovane storia. Il club fondato nel 2011, ha vissuto momenti duri come la retrocessione, ma poi é andato in crescendo fino a cucirsi l’ambita ‘estrella’ sulla maglietta, frutto di un arduo lavoro iniziato nella stagione 2019 con l’arrivo di José María Morr sulla panchina.

A dare la caccia ai ‘violetas’ ci penseranno: Academia Puerto Cabello, Angostura, Carabobo, Caracas, Deportivo La Guaira, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Hermanos Colménarez, Mineros, Monagas, Portuguesa, Rayo Zuliano, UCV, Zamora. Il Deportivo Lara é stato retrocesso in Segunda División, mentre Rayo Zuliano ha preso il posto dello Zulia.

La prima giornata della Liga Futve, stagione 2023, ha in programma diverse gare interessanti come il “Clásico Andino”: il Deportivo Táchira ospiterà, domenica alle 17:15, nello stadio Pueblo Nuevo l’Estudiantes de Mérida.

La gara che aprirà le danze in questa stagione sarà Caracas-Carabobo in programma, oggi alle 17:00, nello stadio Olimpico. L’altro match di oggi è il “Clásico Barines”: Zamora ospiterà l’Hermanos Colmenáres, fischio d’inizio alle 19:30.

Domani, l’esordiente Angostura se la vedrà con il Mineros l’inizio dell’incontro é fissato per le 17:00. L’altra sfida di sabato avrà come scenario l’Olimpico della UCV: Deportivo La Guaira-Monagas, appuntamento per le 19:30.

Domenica sarà la volta dei campioni in carica, Metropolitanos esordirà con la “estrella” sulla maglietta nell’incontro contro l’UCV (15:00, stadio Olimpico). A chiudere la prima giornata sarà il “Clásico Andino”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)